카카오, AI 교육 전국 13개 대학으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 카카오 임팩트재단이 2학기 전국 13개 대학서 AI 교육을 확대했다.
- 테크포임팩트 캠퍼스는 355명 참여로 올해 18개 대학까지 늘린다.
- 학생들은 사회혁신조직과 AI로 사회문제 해결 프로젝트를 수행한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오 임팩트재단이 교육부와 협력해 'AI 교육 프로그램'을 전국으로 확대한다. 2학기부터 전국 13개 대학 355명의 학생이 참여하는 '테크포임팩트 캠퍼스'를 운영하며 올해 총 18개 대학으로 교육 기회를 넓힐 계획이다.
이 프로그램은 지난 4월 카카오 임팩트재단이 교육부, 한국대학교육협의회와 체결한 업무협약을 바탕으로 추진되는 첫 전국 확장 단계다.
2학기에는 KAIST, DGIST, UNIST, GIST 등 4대 과학기술원이 모두 참여하며 경운대, 동국대, 부산외대, 서울여대, 한라대, 가천대, 고려대 세종캠퍼스, 서울대, 서울시립대도 함께한다.
'테크포임팩트 캠퍼스'는 대학생들이 사회혁신조직과 팀을 이뤄 AI와 기술을 활용해 사회문제를 해결하는 정규 수업이다. 2023년 KAIST에서 시작해 지난 1학기까지 누적 9개 대학, 482명이 참여했다.
이번 학기는 참여 전공을 확대했다. 공학뿐 아니라 의학, 사회과학, 마케팅 등 다양한 분야의 학생들이 각자의 전공 지식에 AI와 디지털 기술을 접목한 융합형 프로젝트를 수행한다.
전국 공모를 통해 선정된 21개 사회혁신조직이 지역별 대학과 매칭된다. 학생들은 한 학기 동안 현장을 직접 방문해 문제를 정의한 후 사회혁신조직과 카카오 현직 멘토들과 협업해 AI 기반 해결책을 개발할 예정이다.
한편 카카오그룹은 4대 과학기술원과 함께 'AI 돛'이라는 민간 협력 추진 기구를 출범했으며 500억 원 규모의 기금으로 비수도권 AI·데이터 창업가를 지원하고 있다.
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