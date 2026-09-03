M83, PATINEX서 AI 특허 솔루션 'IP-DO' 공개

AI 핵심 요약beta
- M83이 3일 PATINEX 2026서 IP-DO를 공개했다
- IP-DO는 특허 검색과 이메일 관리로 업무를 돕는다
- M83과 피치트리는 IP 분야 AI 소프트웨어를 넓힌다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = M83이 인공지능(AI) 연구개발 전문 자회사 디블라트, 피치트리와 협력해 '국제특허정보박람회(PATINEX) 2026'에서 AI 기반 특허 업무 솔루션 '아이피-두(IP-DO)'를 선보였다고 3일 밝혔다.
IP-DO는 M83과 디블라트가 개발한 멀티모달 AI 검색 기술을 특허 업무에 특화한 플랫폼이다. 이 플랫폼은 'IP-DO 웹(Web)'과 'IP-DO 태스크(Task)' 두 가지 솔루션으로 구성된다.
IP-DO Web은 대학과 연구기관, 기업 등이 보유한 특허 자산을 검색해 기술이전에 필요한 특허를 찾을 수 있도록 지원하는 웹사이트 구축 플랫폼이다. 멀티모달 AI 검색 기술을 적용했다.
IP-DO Task는 특허 업무 과정에서 발생하는 이메일을 AI가 자동 분석해 관련 업무를 관리하도록 지원하는 솔루션이다. 반복적인 특허 관리 업무를 자동화하는 기능을 갖췄다.
M83과 디블라트는 콘텐츠 제작 현장의 수요를 기반으로 개발한 AI 검색 기술을 특허·지식재산권(IP) 분야로 확대하고 있다. 이를 통해 기업간거래(B2B) AI 소프트웨어 사업 영역을 넓힌다는 계획이다.
이번 솔루션은 M83과 디블라트가 제품 설계와 개발을 맡고 피치트리가 고객 수요를 발굴하는 방식으로 개발됐다.
향후 M83과 디블라트는 IP-DO의 솔루션 개발과 기술 고도화를 담당하고 피치트리는 영업과 고객사 확보를 맡을 예정이다.
M83은 디블라트를 중심으로 자체 AI 기술의 상용화와 적용 산업 확대도 추진하고 있다. 콘텐츠 제작 분야에서 축적한 경험과 AI 기술을 바탕으로 특허·IP 등 다른 산업에 적용할 수 있는 솔루션을 개발해 그룹의 AI 소프트웨어 사업 포트폴리오를 확대할 계획이다.
최완호 디블라트 대표는 "이번 PATINEX 참가를 계기로 특허·IP 관련 기업 및 기관에 IP-DO를 적극 소개하고 본격적인 사업화에 나설 계획"이라며 "자체 AI 기술을 다양한 산업의 업무 환경에 적용할 수 있는 솔루션으로 확장해 M83 그룹의 AI 소프트웨어 사업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com