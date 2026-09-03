노동부·경찰, 화재로 3명 사망한 천안 대원산업 압수수색 착수

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부와 경찰이 3일 천안 대원산업을 압수수색했다.
- 지난달 28일 폭발·화재로 노동자 3명이 숨졌다.
- 당국은 안전수칙 이행과 중처법 위반을 수사했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 대전지방고용노동청 천안지청과 경찰이 지난달 28일 화재로 노동자 3명이 사망한 충남 천안 대원산업 대상 압수수색에 3일 착수했다.
노동부에 따르면 압수수색 대상은 대원산업 천안 본사·서울사무소 등이다. 현장에는 노동감독관과 경찰 약 40명이 투입됐다.
노동부와 경찰은 압수수색을 통해 관계자 PC·휴대폰 등을 확보하고, 화재 원인과 방지·대피 조치 등 사고 예방을 위한 사업주의 안전수칙 이행 여부와 안전보건관리체계 구축 여부 등을 확인할 예정이다.
앞서 지난달 28일 오전 11시 44분경 충남 천안 동남구에 위치한 대원산업에서 폭발·화재로 직원 3명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다. 소방관 1명도 부상을 입었다.
천안지청은 사고 당일 전담 수사팀을 꾸렸고, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반여부를 신속·엄정하게 수사할 예정이라고 밝혔다.
노동부는 대형 사망사고가 발생하거나, 최소한의 안전수칙을 준수하지 않아 같은 유형의 사고가 반복적으로 발생할 경우 압수수색·구속 등 강제수사를 적극 활용할 방침이다.
sheep@newspim.com