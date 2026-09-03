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창원시, 마산자유무역지역 스마트그린산단 전환 시동

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AI 핵심 요약

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  • 창원시가 3일 마산자유무역지역을 스마트그린산단으로 재편한다고 밝혔다.
  • 제조AX·스마트물류·친환경에너지 5개 사업에 556억을 투입했다.
  • 2029년까지 AI 전환과 에너지 자립형 산단 구축을 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

556억 투입 2029년까지 촉진사업
AI와 에너지 지속가능한 생태계 구축

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 1970년 국내 최초 수출자유지역으로 지정된 마산자유무역지역이 제조AX(인공지능 전환)와 디지털, 스마트물류, 친환경 에너지가 어우러진 미래산업 성장거점으로 전환한다.

경남 창원시는 대한민국 수출산업을 이끌어 온 마산자유무역지역을 제조AX와 스마트물류, 친환경 에너지가 결합된 스마트그린산단으로 재편하는 데 본격 나선다고 3일 밝혔다.

마산자유무역지역 전경[사진=창원시] 2026.09.03

◆5개 촉진사업 556억 투입…2029년까지 단계적 추진

2024년 국가산업단지 지위 확보에 이어 2025년 스마트그린산단으로 지정되면서 노후화된 산업기반을 혁신하고 미래산업 생태계를 구축할 새로운 전환점을 맞았다.

올해 경남마산 스마트그린산단사업단 출범에 이어 지난 달 27일 '경남마산 스마트그린산단 촉진사업 통합 착수보고회'가 열리면서 산업구조 혁신이 본격적인 실행 단계에 들어섰다.

주요 사업은 ▲제조AX 산학혁신파크▲스마트물류플랫폼▲디지털산단 통합관제센터▲스마트에너지플랫폼▲에너지 자급자족 인프라 구축이다. 제조현장의 AI 전환부터 물류·안전·에너지까지 산업단지 전반을 혁신해 미래산업 성장 기반을 마련하는 것이 핵심이다.

사업단은 올해 5개 촉진사업에 총 556억3000만원의 예산을 배정하고, 시기별 계획에 맞춰 사업을 집행할 방침이다.

◆AI가 생산 바꾸고 스마트물류가 산단 효율 높인다

AI 인프라 확충과 함께 중요한 것은 기존 제조기업이 실제 현장에서 AI를 활용할 수 있는 역량을 갖추는 일이다.

중소 제조기업이 AI 도입에 어려움을 겪는 주요 요인은 비용과 인력, 데이터다. 고성능 장비를 개별 기업이 갖추기 어렵고 이를 운용할 전문인력도 부족한 데다, 개별 기업이 확보할 수 있는 데이터만으로는 AI 분석과 학습에 한계가 있기 때문이다.

'제조AX 산학혁신파크'는 이러한 한계를 산업단지 차원의 공동 인프라와 산학협력으로 해결하는 사업이다. 올해 8월부터 2028년까지 3년간 총 66억3600만 원을 투입해 AI기반 제조혁신 생태계를 구축한다.

먼저 경남테크노파크 인공지능혁신본부에 AI·데이터 분석용 고성능 장비와 실증 테스트베드를 마련해 입주기업과 대학, 연구기관이 공동으로 활용할 수 있도록 한다. 이를 통해 기업이 고가의 장비를 직접 구입하지 않고도 AI 기술을 실제 제조현장에 적용하고 검증할 수 있도록 지원한다.

제조현장에서 생성되는 데이터를 수집·표준화한 '제조AX 데이터 라이브러리'를 구축해 생산공정 개선과 품질 예측, 설비 이상 진단 등 현장의 다양한 문제를 AI로 해결할 수 있도록 지원한다.

재직자를 대상으로 한 HR-리빌딩 프로그램도 병행한다. 기업의 AX 수준을 진단하고 단계별 교육과 컨설팅을 제공해 현장 인력의 AI 활용 역량을 높이고, 기업의 제조AX 도입 문턱을 낮춘다는 계획이다.

스마트물류플랫폼 구축사업은 물류센터 첨단화와 공동활용 체계를 구축해 입주기업의 물류비용을 줄인다. 기업이 보유한 유휴 물류자원을 공동으로 활용할 수 있도록 설비 제어와 통합관제, 창고·배송·주문관리, 자원공유 기능 등을 갖춘 스마트물류 환경을 조성한다.

지난 달 27일 한국산업단지공단 경남지역본부서 열린 '2026년 경남 마산 스마트그린산단 촉진사업 착수보고회'에서 사업 추진계획을 설명하고 있다.[사진=창원시] 2026.09.03

◆에너지도 산업 경쟁력…'에너지 자립형 산업단지'로 전환

미래산업 경쟁력을 뒷받침할 또 하나의 축은 에너지다. 글로벌 기업의 RE100 요구와 탄소중립 규제가 강화되면서 수출기업에는 안정적인 재생에너지 확보와 에너지 비용 절감이 곧 기업 경쟁력으로 이어지고 있다. 여기에 AI 활용 확대에 따른 전력 수요 증가까지 고려하면 산업단지의 에너지 체질 개선 필요성은 더욱 커진다.

시는 산업단지 에너지 자급자족형 인프라 구축 및 운영사업으로 국비 200억원을 확보해 2026년부터 2029년까지 마산자유무역지역과 봉암공단을 대상으로 사업을 추진한다.

산단 내 12.3MW 이상 규모의 태양광 발전시설을 구축한다. 이는 연간 8억4000만원의 전기요금을 절감할 수 있는 용량이다. 발전량과 전력 사용량을 실시간 관리하는 통합 에너지관리시스템(EMS)을 도입하고 수요반응(DR) 등 스마트에너지 기술도 적용해 전력 사용 효율을 높인다.

아울러 스마트에너지플랫폼 구축사업을 통해 개별 공장의 에너지관리시스템을 구축하고 에너지 사용 데이터를 실시간으로 수집·분석·제어해 에너지 효율을 높인다.

입주기업의 에너지 비용과 탄소규제 대응 부담을 낮추기 위한 지원도 병행한다. 기업별 에너지 진단과 탄소저감 컨설팅을 제공하고 고효율 설비 교체를 지원해 생산원가를 낮추는 동시에 글로벌 공급망의 탄소 감축 요구에 대응할 수 있는 기반을 마련한다.

재생에너지 발전수익을 산업단지 내에서 다시 활용하는 구조도 마련한다. 시는 발전수익을 기업과 근로자에게 환원하는 '햇빛소득' 모델을 적용해 기업의 에너지 비용 절감과 근로자 복지, 산업단지 환경 개선 등에 활용할 계획이다.

시는 제조AX와 스마트물류, 에너지 자립 등을 아우르는 혁신 기반을 구축해 기업의 생산성과 효율성을 높이고 마산자유무역지역의 지속가능한 성장동력을 확충해 나갈 계획이다.

강기윤 시장은 "마산자유무역지역은 대한민국의 수출과 지역 제조업을 이끌어 온 산업거점이자 앞으로 지역경제의 새로운 도약을 이끌 핵심 자산"이라며 "AI와 데이터, 친환경 에너지를 새로운 성장동력으로 삼아 기존 제조업의 경쟁력을 높이고, 기업과 인재, 투자가 모여드는 미래산업 성장거점으로 만들어 가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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