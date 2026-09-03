지방 이전 대상서 '일단' 빠진 금융위원회, 안도 속 "추이 지켜봐야"

AI 핵심 요약beta
- 정부가 3일 금융위 제외한 지방 이전 방안을 밝혔다
- 윤호중 장관은 법무부와 성평등부를 우선 이전 대상이라 했다
- 정부는 올해 4분기 이전 기관을 최종 확정할 계획이다
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금융위, 불확실성에 경계 기류
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 정부가 '2차 중앙행정기관 및 공공기관 지방 이전'을 추진 중인 가운데, 관심이 모였던 금융위원회(금융위)가 일단 우선순위 언급에서는 빠졌다.
당장 금융위의 이전 대상 포함 여부에 촉각을 곤두세웠던 금융당국 및 금융권은 일단 한숨을 돌린 분위기지만, 정부가 올해 4분기 최종 확정 방침을 밝힌 만큼 불확실성에 따른 긴장감은 이어지고 있다.
윤호중 행정안전부 장관은 3일 관계부처 합동 브리핑에서 "2027년 상반기부터 규모나 이전 효과가 큰 기관을 우선으로 순차적 이전을 추진하겠다"며 '법무부와 성평등부 등'을 대표적인 우선 이전 대상 부처로 명시했다. 두 부처는 이전을 위해서는 법 개정이 필요한 기관이기도 하다.
윤 장관은 "현행 행복도시법상 이전 제외 기관으로 규정되어 있는 법무부, 성평등부 등 중앙부처의 세종 이전을 위해 해당 기관들을 이전 제외 기관에서 삭제하는 내용의 법 개정을 추진하겠다"고도 언급했다.
브리핑 직후 이어진 질의응답에서 '금융위가 제외된 이유'를 묻는 질문에 윤 장관은 "제외된다는 의미는 아니다. 올해 4분기에 이전 대상 기관을 최종 확정해서 고시할 것"이라고 답했다. 이어 법무부와 성평등부를 명시한 이유에 대해서는 "법률에 명확하게 이전 대상에서 제외한다고 규정된 부처가 있어 해당 기관들을 먼저 말씀드린 것"이라며 "구체적인 대상은 기관별 기능과 성격, 기관 간 업무 연계성 등을 종합적으로 검토하겠다"고 부연했다.
그간 세종 이전 가능성을 기정사실로 받아들이며 분위기가 가라앉아 있던 금융위 내부에서는 일단 안도하면서도 추이를 지켜봐야 한다는 기류가 감돌고 있다.
금융위 한 관계자는 "발표와 브리핑 내용을 다 봤지만, 단지 법 개정이 필요한 두 기관을 명시한 것인지 아니면 그 기관들이 실제로 우선순위여서 언급했지는 솔직히 모르겠다. 지속해서 상황을 모니터링해야 하는 분위기"라고 말했다.
ssup825@newspim.com