포천시, 하천·계곡 위반건축물 1500건 대상 일제 정비

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 3일 하천·계곡 국공유지 위반건축물 정비에 속도를 냈다
- 시는 1500여 건을 조사해 1200여 건의 위반 의심을 확인했다
- 2027년 상반기 조사, 같은 해 말까지 일제 정비를 끝내기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시가 제6회 국무회의에서 나온 대통령 지시사항에 따른 후속 조치로 하천·계곡 등 국공유지 내 위반건축물에 대한 일제 정비에 속도를 낸다.
3일 포천시에 따르면 시는 지난 3월부터 하천·계곡 일대에서 하천법 등 관련 법령을 위반한 것으로 의심되는 시설을 대상으로 전수조사와 일제 정비를 병행해 추진해왔다. 현재까지 파악된 정비 대상은 1500여 건이며 이 가운데 건축법 위반이 의심되는 건수는 1200여 건에 달하는 것으로 집계됐다.
시는 정비 작업에 속도를 내기 위해 9월부터 건축과 위반건축물 단속 전담 인력을 증원하고 지역 내 지역건축사를 건축지도원으로 위촉해 보다 전문적이고 신속한 현장조사를 진행하고 있다고 밝혔다.
포천시는 2027년 상반기까지 위반건축물 현장조사를 마무리하고 같은 해 말까지 일제 정비를 완료한다는 이행안을 제시했다.
시 관계자는 "그간 하천·계곡 등의 국공유지에 무단으로 설치된 건축물을 조속히 정비함으로써 각종 재해를 선제적으로 예방하고 청정한 자연환경과 조화를 이루는 도시 경관을 크게 개선할 것으로 기대한다"며 "공공의 안전 확보와 법질서 확립을 위해 이번 일제 정비에 대한 시민 여러분의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.
asj7376@newspim.com