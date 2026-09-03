아이유 콘서트 실황 2편, 이달 CGV서 재개봉

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'더 골든 아워' 9일·'더 위닝' 16일 공개

관람객 대상 포스터 증정 이벤트 진행

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 아이유의 콘서트 실황 영화 '아이유 콘서트 : 더 골든 아워'와 '아이유 콘서트 : 더 위닝'이 데뷔 18주년을 맞아 9월 CGV에서 단독 재개봉한다고 3일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 더 골든 아워 재개봉 포스터 [사진= CGV ICECON] 2026.09.03 taeyi427@newspim.com

오는 9일 재개봉하는 '아이유 콘서트 : 더 골든 아워'는 2022년 9월 17~18일 서울 올림픽주경기장에서 열린 콘서트 '더 골든 아워 : 오렌지 태양 아래(The Golden Hour : 오렌지 태양 아래)'를 담은 작품이다.

당시 아이유는 한국 여자 가수 최초로 올림픽주경기장에서 단독 공연을 열었다. 영화에는 공연 무대와 불꽃놀이, 드론 등을 활용한 연출이 담겼다.

'아이유 콘서트 : 더 위닝'은 오는 16일 재개봉한다. 2024년 9월 21~22일 열린 아이유의 첫 월드 투어 앙코르 공연 '히어 앙코르 : 더 위닝(HEREH ENCORE : THE WINNING)'을 스크린으로 옮긴 작품이다. 아이유의 100번째 콘서트이기도 하다.

'더 위닝'은 일반 2D를 비롯해 SCREENX와 4DX 포맷으로도 상영된다.

재개봉을 기념한 관람객 이벤트도 진행된다. 9일부터 15일까지 '더 골든 아워' 관람객에게 메인 포스터를 선착순으로 증정한다.

이어 16일부터 22일까지는 '더 위닝' 관람객에게 상영 포맷별 포스터를 선착순으로 제공한다. 2D와 SCREENX, 4DX 관람객에게 각각 다른 이미지의 포스터가 제공될 예정이다.

두 작품은 9월 전국 CGV에서 만나볼 수 있다.

taeyi427@newspim.com