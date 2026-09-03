과천시 '위례~과천선' 주민설명회 개최..."주암지구 정거장 설치 적극 반영"

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과천시청서 전략환경영향평가서 초안 설명회, 주민 500여 명 참석

과천·주암지구 교통수요 미반영 지적, 국토부 "향후 주민 의견 종합 검토할 것"

신계용 시장 "막대한 사업비 부담… 과천시민 철도 혜택 소외 없어야"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지난 2일 과천시청 대강당에서 '위례~과천 광역철도 민간투자사업 전략환경영향평가서' 초안에 대한 주민설명회를 개최했다고 3일 밝혔다.

위례-과천 광역철도 민간제안사업 전략환경영향평가(초안) 주민설명회. [사진=과천시]

시에 따르면 이날 설명회에는 국토교통부, 평가사, 민간제안사 등 사업 관계자와 주민 500여 명이 참석했다. 설명회에서는 노선 및 정거장 계획, 대안별 비교·검토 내용 발표에 이어 주민 질의응답이 진행됐으며 현재 노선안을 둘러싼 문제 제기가 잇따랐다.

주민들은 약 168만㎡ 규모의 과천지구와 93만㎡ 규모의 주암지구 등 대규모 개발에 따른 장래 교통수요가 노선계획에 충분히 반영되지 않았다고 지적했다. 이에 따라 과천지구 경유 및 주암지구 내 정거장 신설을 강력히 요구했다.

위례-과천 광역철도 민간제안사업 전략환경영향평가(초안) 주민설명회-신계용 과천시장 인사말. [사진=과천시]

국토교통부는 제시된 노선과 정거장 위치가 최종 확정된 것은 아니며 제3자 제안공고 및 우선협상대상자 협약 과정에서 주민 의견과 신규 개발계획을 종합 검토하겠다고 밝혔다. 민간제안사 역시 기술적 가능성과 사업성 등을 고려해 정거장 위치 조정 등을 검토할 수 있다고 전했다.

과천시는 주민설명회 의견을 바탕으로 주암지구 및 양재IC 정거장 설치 필요성을 국토교통부에 지속 전달할 계획이다.

위례-과천 광역철도 민간제안사업 전략환경영향평가(초안) 주민설명회. [사진=과천시]

신계용 과천시장은 "과천시가 막대한 사업비와 차량기지 부지를 부담하면서 정작 과천시민이 철도 혜택에서 소외되는 일은 없어야 한다"며 "과천지구 경유와 주암지구 내 정거장 설치는 반드시 관철해야 할 핵심 사항인 만큼 시 차원에서 적극 대응하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com