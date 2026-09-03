CGV, 곤지암·살목지·파묘 SCREENX로 다시 본다

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9일부터 '늦여름 납량특집' 기획전

전국 25개 극장서 1만원 특가 상영

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 오는 9일부터 공포영화 3편을 SCREENX로 상영하는 '늦여름 납량특집'을 진행한다고 3일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV, 리마스터피스 기획전 '늦여름 납량특집' 진행 [사진=CJ CGV] 2026.09.03 taeyi427@newspim.com

이번 기획전은 기존 작품을 SCREENX 포맷으로 다시 선보이는 'SCREENX 리:마스터피스' 프로그램의 하나로 마련됐다.

상영작은 '곤지암', '살목지', '파묘' 등 3편이다. SCREENX는 정면 스크린뿐 아니라 좌우 벽면까지 화면을 확장해 상영하는 포맷이다.

기획전 작품은 모두 1만원에 관람할 수 있으며, 관람객에게 한정 포스터를 선착순으로 증정한다.

상영 극장은 CGV강남, 강릉, 고덕강일, 구로, 김포, 대전터미널, 등촌, 부천, 배곧, 상봉, 서면, 세종, 센텀시티, 안산, 영등포타임스퀘어, 오리, 왕십리, 용산아이파크몰, 울산삼산, 의정부, 인천, 일산, 천호, 평택, 홍대 등 전국 25곳이다.

성호경 CJ CGV IMC팀장은 "올여름의 끝자락에서 SCREENX로 공포영화를 즐길 수 있도록 이번 기획전을 마련했다"고 말했다.

taeyi427@newspim.com