익산 4대 종교, 한마음 합창제 5일 개최

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익산예술의전당서 개신교·불교·원불교·천주교 합창단 참여

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산에서 종교의 경계를 넘어 음악으로 소통하고 화합하는 특별한 문화행사가 열린다.

익산시는 오는 5일 익산예술의전당 대공연장에서 '2026 익산시 4대종교 한마음 합창제'를 개최한다고 3일 밝혔다.

4대종교 한마음 합창제 팜플렛[사진=익산시]2026.09.03 lbs0964@newspim.com

이번 합창제는 개신교, 불교, 원불교, 천주교 등 4대 종교가 한자리에 모여 음악을 매개로 소통하고 지역사회에 화합과 상생의 메시지를 전하기 위해 마련됐다.

익산은 4대 종교의 역사와 문화가 함께 자리한 도시로 종교 간 교류와 소통을 이어오고 있다. 2022년 시작된 4대종교 한마음 합창제는 올해 5회째를 맞으며 종교인을 넘어 시민이 함께 즐기는 문화행사로 자리매김하고 있다.

이번 공연에는 익산지역 4대 종교를 대표하는 연합합창단이 참여해 각 종교의 성가를 비롯해 시민들에게 친숙한 가곡과 가요 등 다양한 음악을 선보인다.

특히 마지막 무대에서는 4대 종교 합창단 전원이 함께 무대에 올라 대합창을 펼친다. 서로 다른 종교가 하나의 목소리로 어우러져 평화와 화합의 메시지를 전달하며 행사의 의미를 더할 예정이다.

이윤리 익산시 문화관광산업과장은 "서로 다른 4대 종교가 음악이라는 공통의 언어로 마음을 나누는 뜻깊은 무대"라며 "많은 시민이 아름다운 하모니를 함께 즐기며 존중과 화합의 가치를 나누는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com