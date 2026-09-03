익산 중앙체육공원서 5~6일 '치킨·락밴드 페스티벌' 개최

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치킨 판매부스·480석 테이블 운영...치맥 페스티벌

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 도심 한복판에서 밴드음악과 치킨을 함께 즐길 수 있는 이색 축제를 마련해 시민들에게 특별한 주말 문화공간을 선사한다.

익산시는 오는 5일부터 6일까지 이틀간 중앙체육공원 축구장에서 '제2회 치킨·락밴드 페스티벌'이 열린다고 3일 밝혔다.

치킨·락밴드 페스티벌 포스터[사진=익산시]2026.09.03 lbs0964@newspim.com

지난해 처음 열린 치킨·락밴드 페스티벌은 익산직장인밴드연합회가 주관하는 도심 문화축제로 밴드 공연과 먹거리를 함께 즐길 수 있는 프로그램으로 시민들의 호응을 얻었다.

올해는 청소년과 직장인 밴드가 함께 참여하는 세대공감형 음악축제로 프로그램을 확대했다. 5일에는 청소년 락밴드와 댄스팀이 무대에 올라 젊음과 열정을 선보이고 6일에는 지역 직장인 밴드들이 다양한 장르의 음악으로 관객들과 호흡한다.

공연과 함께 치킨을 즐길 수 있도록 행사장에 지역 치킨 브랜드 판매부스와 480석 규모의 테이블 좌석도 마련된다. 특히 6일 저녁에는 치킨과 맥주를 함께 즐기는 '치맥 페스티벌'이 열려 음악과 먹거리가 어우러진 축제 분위기를 더할 예정이다.

이윤리 익산시 문화관광산업과장은 "치킨·락밴드 페스티벌은 청소년과 직장인, 시민이 음악을 통해 함께 어울리는 익산만의 특색 있는 문화축제"라며 "가족과 친구, 연인과 함께 신나는 공연과 먹거리를 즐기며 도심 속 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com