10CM, 가을에도 '솔로 감성' 이어간다…'올해도 글렀추' 개최

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 싱어송라이터 10CM의 대표 봄 축제 '올해도 글렀나 봄'이 가을을 맞아 '올해도 글렀추'로 돌아온다.

'올해도 글렀추'는 오는 13일 오후 3시 서울어린이대공원 능동숲속의무대에서 열린다. 특별한 게스트가 함께하는 가운데 게스트 정보는 공연 당일 깜짝 공개될 예정이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 10CM 올해도 글렀추 포스터. [사진=CAM] 2026.09.03 moonddo00@newspim.com

10센치는 지난 2016년 '봄이 좋냐??'가 음원 차트 1위를 기록한 것을 기념해 즉흥 버스킹을 진행했다. 솔로들에게 작은 위로를 전하고자 마련된 공연은 이후 매년 이어졌고, 회를 거듭하며 1만 명 이상의 관객이 찾는 대표 봄 축제로 자리 잡았다.

특히 매년 봄이면 검은 옷을 맞춰 입은 관객들이 '커플들의 계절' 한복판에 모여드는 이색적인 풍경이 펼쳐지며 화제를 모았다. 솔로들을 위한 독특한 콘셉트와 10센치만의 음악이 어우러지며 '올해도 글렀나 봄'만의 정체성을 구축해왔다.

이번 '올해도 글렀추'는 '올해도 글렀나 봄'의 정서를 가을로 확장한 공연이다. 무료로 진행돼 관객들이 부담 없이 즐길 수 있는 무대로 꾸며질 예정이며, 원활한 입장과 현장 운영을 위해 사전 예매자에 한해 입장이 가능하다.

티켓 예매는 온라인 예매처 예스24를 통해 진행된다. 멤버십 선예매는 오는 7일 오후 8시부터 8일 오후 2시까지 진행되며, 일반 예매는 8일 오후 8시에 시작된다. 휠체어석 예매는 9일 오전 9시부터 별도로 진행된다.

10센치는 '올해도 글렀추'에 이어 팬콘서트 '더 미싱 트랙스: 사라진 곡들의 행방(THE MISSING TRACKS)'을 통해 팬들과의 만남을 이어간다.

'더 미싱 트랙스: 사라진 곡들의 행방'은 한때 콘서트에서 선보인 뒤 자취를 감춘 곡부터 단 한 번도 무대에서 공개되지 않았던 곡까지, 10센치의 '사라진 곡들'을 추적하는 콘셉트의 공연이다. 오는 10월 9일부터 11일까지 사흘간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 개최된다.

moonddo00@newspim.com