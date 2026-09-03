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별과 시가 머무는 보은…오장환의 고향서 31번째 문학제

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  • 보은군이 11일부터 오장환문학제를 열었다.
  • 문학제는 백일장·세미나·기행 등으로 꾸몄다.
  • 이상국·남혜석·윤문찬이 문학상 수상했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

11~12일 오장환문학관·속리산 일원서 개최
학술세미나·문학기행·백일장·공연 등 다채

[보=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 보은군이 한국 현대시를 돌아보는 문학의 공간으로 변한다.

3일 보은군에 따르면 보은문화원은 보은 출신으로 한국 아방가르드 시의 선구자로 평가받는 오장환(1918~1951)의 문학세계를 기리는 제31회 오장환문학제를 11~12일 오장환문학관과 속리산 일원에서 연다.

오장환 문학제 포스터. [사진=보은군] 2026.09.03 baek3413@newspim.com

'별과 별들에게 기울이는 속삭임'을 주제로 열리는 이번 문학제에서는 학생백일장과 시그림 그리기대회, 학술세미나, 문학기행, 작가와의 만남 등이 이어진다. 시와 음악을 결합한 공연도 마련돼 문학을 보다 가까이에서 만날 수 있도록 했다.

11일에는 오장환문학관에서 초·중·고교생을 대상으로 학생백일장과 시그림 그리기대회가 열린다. 속리산 레이크힐스호텔에서는 오장환의 작품세계와 문학적 성취를 살펴보는 학술세미나와 작은음악회가 열린다.

12일에는 도종환 시인과 함께하는 오장환 문학기행을 시작으로 추모 혼맞이, 작가와의 만남 등이 진행된다..속리산중학교 관현악단과 시노래 가수들의 공연, 오장환 동시 콘서트 등도 선보인다.

문학상 시상식에서는 제17회 오장환문학상 수상자로 이상국 시인이 선정됐다. 제13회 오장환신인문학상은 남혜석 시인, 제7회 오장환디카시신인문학상은 윤문찬 시인이 각각 받는다.

오장환은 서정주·이용악과 함께 1930년대 한국 시단을 이끈 시인 가운데 한 사람이다. '성벽'과 '헌사', '병든 서울', '나 사는 곳', '붉은 기' 등의 시집을 통해 당대 현실과 개인의 내면을 독특한 언어로 담아냈다.

보은군은 오장환의 문학적 유산을 지역의 문화자산으로 계승하기 위해 2006년 회인면에 오장환문학관과 생가를 조성했다. 이후 매년 문학제를 열어 그의 작품과 문학정신을 조명하고 있다.

이번 문학제는 한 시인의 이름을 기리는 데 그치지 않고, 오장환이 남긴 시를 통해 한국 현대문학의 한 장면을 되짚는 자리라는 의미가 있다.

정경재 보은문화원장은 "이번 문학제는 문학인뿐만 아니라 학생과 주민, 방문객 모두가 문학과 예술을 함께 즐길 수 있도록 마련했다"며 "많은 분이 보은을 찾아 오장환 시인의 작품세계와 가을의 정취를 함께 느껴보시길 바란다"고 말했다.

baek3413@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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