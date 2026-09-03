별과 시가 머무는 보은…오장환의 고향서 31번째 문학제

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11~12일 오장환문학관·속리산 일원서 개최

학술세미나·문학기행·백일장·공연 등 다채

[보=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 보은군이 한국 현대시를 돌아보는 문학의 공간으로 변한다.

3일 보은군에 따르면 보은문화원은 보은 출신으로 한국 아방가르드 시의 선구자로 평가받는 오장환(1918~1951)의 문학세계를 기리는 제31회 오장환문학제를 11~12일 오장환문학관과 속리산 일원에서 연다.

오장환 문학제 포스터. [사진=보은군] 2026.09.03 baek3413@newspim.com

'별과 별들에게 기울이는 속삭임'을 주제로 열리는 이번 문학제에서는 학생백일장과 시그림 그리기대회, 학술세미나, 문학기행, 작가와의 만남 등이 이어진다. 시와 음악을 결합한 공연도 마련돼 문학을 보다 가까이에서 만날 수 있도록 했다.

11일에는 오장환문학관에서 초·중·고교생을 대상으로 학생백일장과 시그림 그리기대회가 열린다. 속리산 레이크힐스호텔에서는 오장환의 작품세계와 문학적 성취를 살펴보는 학술세미나와 작은음악회가 열린다.

12일에는 도종환 시인과 함께하는 오장환 문학기행을 시작으로 추모 혼맞이, 작가와의 만남 등이 진행된다..속리산중학교 관현악단과 시노래 가수들의 공연, 오장환 동시 콘서트 등도 선보인다.

문학상 시상식에서는 제17회 오장환문학상 수상자로 이상국 시인이 선정됐다. 제13회 오장환신인문학상은 남혜석 시인, 제7회 오장환디카시신인문학상은 윤문찬 시인이 각각 받는다.

오장환은 서정주·이용악과 함께 1930년대 한국 시단을 이끈 시인 가운데 한 사람이다. '성벽'과 '헌사', '병든 서울', '나 사는 곳', '붉은 기' 등의 시집을 통해 당대 현실과 개인의 내면을 독특한 언어로 담아냈다.

보은군은 오장환의 문학적 유산을 지역의 문화자산으로 계승하기 위해 2006년 회인면에 오장환문학관과 생가를 조성했다. 이후 매년 문학제를 열어 그의 작품과 문학정신을 조명하고 있다.

이번 문학제는 한 시인의 이름을 기리는 데 그치지 않고, 오장환이 남긴 시를 통해 한국 현대문학의 한 장면을 되짚는 자리라는 의미가 있다.

정경재 보은문화원장은 "이번 문학제는 문학인뿐만 아니라 학생과 주민, 방문객 모두가 문학과 예술을 함께 즐길 수 있도록 마련했다"며 "많은 분이 보은을 찾아 오장환 시인의 작품세계와 가을의 정취를 함께 느껴보시길 바란다"고 말했다.

baek3413@newspim.com