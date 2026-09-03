창녕군, 장기요양 재택의료센터 운영…거동 불편 어르신 대상 맞춤 서비스

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전문 인력 가정 방문 서비스 제공

어르신 건강 관리 지원 지속 확대

[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 거동이 어려워 병원을 찾기 힘든 장기요양 재가급여 수급자를 위해 경남 창녕군이 한의 진료와 간호, 복지서비스를 묶은 재택 의료 돌봄 체계를 구축해 운영하고 있다.

창녕군은 거동이 불편해 의료기관 방문이 어려운 장기요양 재가급여 수급자를 대상으로 찾아가는 의료서비스인 '장기요양 재택의료센터'를 운영하고 있다고 3일 밝혔다.

장기요양 재택의료센터 안내 홍보지[사진=창녕군] 2026.09.03

'장기요양 재택의료센터'는 의사와 간호사, 사회복지사 등 전문 인력이 대상자 가정을 직접 방문해 진료와 간호, 복지 지원을 통합 제공하는 방식으로 운영된다.

대상자의 건강 상태와 필요에 따라 한의사는 월 1회, 간호사는 월 2회 방문하는 것을 기본으로 맞춤형 의료 서비스를 제공하며 사회복지사는 지역 내 복지 자원을 연계해 돌봄 공백을 줄이는 역할을 한다.

센터에서 제공하는 주요 서비스는 진찰, 한약 처방, 침·뜸·부항 등 한방 치료와 건강 상담, 욕창 치료, 지역사회 돌봄 서비스 연계 등으로 거동이 불편한 어르신이 익숙한 가정 환경에서 필요한 의료 지원을 받고 지속적으로 건강을 관리할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞추고 있다.

군은 올해 1월 관내 동의보감한의원과 업무협약을 체결해 보건소와 협업하는 방식으로 재택의료센터를 준비했으며 4월부터 본격 운영에 들어갔다.

이용 비용은 건강보험, 의료급여 등 대상자의 자격에 따라 차등 적용되며 본인 부담금이 일부 발생할 수 있다.

군 관계자는 "장기요양 재택의료센터를 통해 의료기관 이용이 어려운 어르신들이 살던 곳에서 건강하고 편안한 노후를 보낼 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com