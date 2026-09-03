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2029학년도 전문대 입시, 특성화고 정원외 전형 신설…농어촌 지원기준도 개선

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AI 핵심 요약

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  • 전문대교협이 3일 2029학년도 전문대 입학전형 기본사항을 확정했다.
  • 특성화고 졸업자 정원외 특별전형을 신설하고 농어촌학생 거주요건을 완화했다.
  • 전형 간소화와 공정성 강화 속 수시 2회, 정시 1회로 운영했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수시 2회·정시 1회 체제 유지…전국 전문대 원서접수 일정 통일
전산장애 발생 시 구제방안 마련…전형 정보 제공 책임성 강화

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국전문대학교육협의회는 특성화고교졸업자 정원외 특별전형을 신설하고 농어촌학생 특별전형의 거주요건 기준을 개선하는 내용의 '2029학년도 전문대학 입학전형 기본사항'을 확정했다고 3일 밝혔다.

전문대교협은 전문대학 총장과 시·도교육감, 고등학교 교장, 학부모단체 대표 등이 참여하는 전문대학입학전형위원회 심의를 거쳐 지난달 28일 기본사항을 확정했다.

2029학년도 전문대학 입학전형 기본사항. [AI 일러스트=챗GPT]

2029학년도 전문대 입시는 기존 전형 체계의 안정성을 유지하면서 수험생 권익 보호와 전형 운영의 공정성을 강화한 것이 특징이다.

우선 학생과 학부모가 전형 구조를 쉽게 이해할 수 있도록 입학전형 간소화 방침을 전년도와 동일하게 유지한다.

학생부·수능·면접·실기·서류 등 5개 핵심 전형요소를 조합해 대학별 전형방법 수를 수시와 정시 각각 4개 이내로 제한한다.

정원 내 특별전형 명칭도 일반고와 특성화고, 협약을 통한 연계교육, 고른 기회, 특기자, 추천자, 대학자체 등 7개 유형으로 표준화한다.

입학전형 과정에서 예기치 못한 문제가 발생했을 때 수험생 피해를 줄이기 위한 기준도 보완됐다. 원서접수 기간 중 전산시스템 장애가 발생하면 미제출 서류를 사후에 제출할 수 있도록 하는 등 대학이 별도의 구제 방안을 마련하도록 했다.

시행계획과 모집요강 등의 제출 의무와 이를 지키지 않았을 때의 조치도 명확하게 규정해 대학의 전형 운영 책임을 강화한다.

특성화고 학생의 전문대 진학 기회를 확대하기 위한 정원외 특별전형도 새로 도입된다.

특성화고 졸업자와 일반고에서 특성화 교육과정을 이수한 학생이 동일 계열 모집단위에 지원할 수 있도록 지원 자격과 모집인원 기준을 마련한다. 고교 교육과정과 대학 모집단위의 동일계열 여부를 판단하는 기준도 구체화한다.

농어촌학생 특별전형에서는 거주요건 때문에 합격 이후 불이익을 받는 사례를 줄이기 위한 예외 규정이 마련됐다. 졸업예정자가 수시·정시모집 등록일까지 거주요건을 충족하면 예외적으로 지원 자격을 인정할 수 있다.

2029학년도 전문대 입시 일정은 현행과 마찬가지로 수시모집 2회와 정시모집 1회로 운영된다. 전국 전문대학이 동일한 원서접수 기간을 적용한다.

수시 1차 원서접수는 2028년 9월11일부터 29일까지이며 수시 2차는 같은 해 11월10일부터 24일까지다. 정시 원서접수는 2029년 1월2일부터 16일까지 진행된다.

미등록 충원 합격자 발표와 등록 마감 시간은 대입지원방법 위반 사전예방 시스템 운영을 고려해 수시는 오후 9시, 정시는 오후 10시까지로 정했다.

전문대교협은 2029학년도 전문대학 입학전형 기본사항과 주요 내용을 전문대학 포털 프로칼리지와 전문대교협 홈페이지에 공개할 예정이다.

jane94@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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