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엘앤씨바이오, '리투오' 수요 급증에 생산 확대…"유증 통해 동탄공장 증설"

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  • 엘앤씨바이오가 3일 리투오 수요 급증에 대응해 증설에 나섰다
  • 유증 1차 발행가액은 3만9100원으로 조달액은 1446억7000만원이다
  • 성남 3·4공장과 동탄센터로 생산능력을 크게 늘릴 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상반기 리투오 매출 236억, 지난해 연간의 3.3배
월 8~9만개 생산분 전량 판매…美 진출도 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 인체조직 재생의학 전문기업 '엘앤씨바이오'가 인체조직 이식재 '리투오(Re2O)' 수요 증가에 대응해 생산능력 확대에 나선다.

월 8만~9만개 수준의 생산물량이 전량 판매되면서 성남 제3·4공장 증설과 함께 유상증자로 조달하는 자금 일부를 동탄 생산·연구개발(R&D) 통합센터 건립에 투입할 계획이다.

엘앤씨바이오는 인체조직을 가공한 이식재와 이를 기반으로 한 의료기기를 제조·판매하는 코스닥 상장사다. 대표 제품으로 무세포동종진피 이식재 '메가덤(MegaDerm)'과 인체조직 기반 제품 리투오 등이 있다.

3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 엘앤씨바이오는 전날 유상증자 1차 발행가액을 주당 3만9100원으로 결정했다. 이에 조달 예정금액은 기존 1406억원에서 1446억7000만원으로 늘었다. 3만9100원은 1차 발행가액으로 최종 발행가는 구주주 청약 전 다시 결정된다.

조달자금 가운데 1050억원은 동탄 생산·연구개발(R&D) 통합센터 건립에 사용한다. 제3회 전환사채(CB) 상환에는 150억원을 투입하고, 원재료 매입 등 운영자금은 기존 206억원에서 246억7000만원으로 확대했다. 이날 늘어난 조달 예정액 40억7000만원이 운영자금에 추가된 것이다.

엘앤씨바이오 로고. [사진=엘앤씨바이오]

◆ 리투오 생산분 전량 판매…3·4공장 연내 가동

리투오 매출은 2024년 4억2500만원에서 지난해 72억4200만원으로 증가한 뒤 올해 상반기 235억9000만원까지 확대됐다. 반년 만에 지난해 연간 매출의 약 3.3배를 기록한 것이다. 제품 매출에서 리투오가 차지하는 비중도 지난해 9.8%에서 올해 상반기 39.0%로 높아졌다.

생산시설 가동 여력도 제한적인 상황이다. 리투오를 포함한 피부 분말형(Powder Type) 이식재 시설의 올해 1분기 가동률은 98.4%다. 회사는 해당 시설을 사실상 중단 없이 가동하고 있어 추가 가동시간 확보를 통한 증산이 어렵다고 설명했다.

엘앤씨바이오 관계자는 "현재 리투오의 생산능력은 월 8만~9만개 수준이며 생산되는 전량이 판매로 이어지고 있다"며 "생산되는 모든 수량이 판매되는 상태인 만큼 현재 수요가 더 큰 것으로 보고 있다"고 말했다.

회사는 생산능력 확대를 위해 제3·4공장 증설과 동탄 통합센터 건립을 병행하고 있다. 자체자금으로 증설 중인 제3공장과 제4공장은 각각 오는 10월과 12월 가동할 예정이다. 두 공장이 가동되면 생산실은 기존 22개에서 35개로 늘어나며 추가 생산실 13개 가운데 12개가 피부 시트형(Sheet Type)과 분말형 이식재에 배정된다.

생산 확대에 맞춰 원재료 확보에도 자금을 투입한다. 회사는 유증자금 가운데 246억7000만원을 올해 4분기부터 내년 3분기까지 인체조직 원재료 매입에 사용할 예정이다. 향후 1년간 필요한 원재료 매입자금은 총 305억원으로 산정했다.

인체조직은 일반 원자재와 달리 필요할 때 공급량을 즉시 늘리기 어렵다. 대부분 해외 조직은행에서 확보한 뒤 적격성 검사와 통관, 검역 등을 거쳐야 하는 만큼 생산 확대에 앞서 원재료를 선제적으로 확보해야 한다는 게 회사 설명이다.

◆ 동탄 증설 물량 해외로…美 진출도 추진

중장기적으로는 1050억원을 투입해 오는 2029년 하반기까지 동탄 통합센터를 구축한다. 리투오 생산능력은 올해 반기 기준 연간 112만3200개에서 성남 제3·4공장 가동 이후 224만6400개로 확대된다. 동탄센터에는 별도로 연간 280만8000개 규모의 생산능력을 갖출 계획이다.

회사 관계자는 "3·4공장 가동과 동탄센터 증설로 늘어나는 생산물량은 국내뿐 아니라 해외 판매 확대까지 고려한 것"이라며 "동탄공장의 생산능력을 금액 기준으로 환산하면 약 7000억원 규모로 보고 있으며 이 가운데 리투오는 2000억원 이상이 될 것으로 예상한다"고 설명했다.

미국 시장 진출도 추진하고 있다. 회사 관계자는 "회사 내부적으로 현재 진행 상황을 전체 10단계 가운데 8~9단계 정도로 보고 있다"며 "구체적인 시점을 확정하기는 어렵지만 빠르면 올해 4분기 진출을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

이다빈 유진투자증권 연구원은 "엘앤씨바이오는 시설자금 1050억원을 투입해 2029년 하반기까지 동탄 신공장을 구축할 계획이며, 완공 시 전체 생산능력은 리투오, 아디포 ECM을 포함해 올해 상반기 대비 약 4배 확대될 것으로 예상된다"고 분석했다. 이어 "대규모 CAPA 확보 이후 이를 채울 수요가 필요한 만큼 글로벌 시장 진출 성과와 후속 제품 개발이 중장기 기업가치 상승의 핵심이 될 전망"이라고 내다봤다.

winter1004@newspim.com

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다음 주까지 맑고 선선한 날씨 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. 다음 주까지 서쪽과 내륙 지역은 대체로 맑겠으나 동풍 영향을 받는 동해안과 제주도에는 강한 바람이 불겠고 비가 내리는 곳이 있겠다. 기상청은 3일 정례브리핑에서 "오는 4일부터 상대적으로 선선하고 수증기가 적은 공기로 바뀌면서 체감 더위가 완화될 것"이라며 "오늘 오후에는 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 해제될 것"이라고 예보했다.  당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. [사진=뉴스핌 DB] 더위가 누그러지는 이유는 한반도에 영향을 주던 덥고 습한 열대 공기가 물러나고 북쪽에서 선선하고 건조한 공기가 유입된다는 데 있다. 금요일인 오는 4일에는 북쪽 고기압의 영향이 본격화하면서 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다. 다만 동풍이 직접 유입되는 동해안은 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다. 주말에는 북쪽 고기압과 남쪽 제24호 태풍 '크로반' 사이의 기압 차가 커지면서 동풍이 더욱 강해지겠다. 동해안과 제주도에서는 동풍이 산지를 타고 오르는 과정에서 비구름이 발달해 비가 내리는 곳이 있겠다. 다음 주에도 북쪽 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠다. 다만 동풍 영향을 직접 받는 강원 영동과 제주도는 구름이 많겠고 비가 내릴 가능성도 있다. 지역별 기온 차도 나타나겠다. 동풍이 바다에서 바로 유입되는 강릉 등 동해안은 구름과 비의 영향까지 더해지면서 낮 최고기온이 25도 안팎에 머무는 날이 있겠다. 반면 광주 등 서쪽 지역은 동풍 영향을 상대적으로 적게 받아 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 다만 이전보다 습도가 낮아지면서 최근과 같은 후텁지근한 폭염은 나타나지 않을 전망이다. 날씨가 선선해지면서 아침 기온이 20도 아래로 내려가는 지역은 점차 늘어나고 낮 기온이 30도 이상 오르는 지역은 줄어들겠다. 날씨가 맑은 지역에서는 밤사이 지면의 열이 빠르게 빠져나가면서 아침 기온은 낮아지고 낮에는 다시 기온이 오르는 등 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 동풍이 강하게 지속되면서 동해안과 남해안, 제주도는 강풍과 너울 영향을 받겠다. 남해안과 제주도, 일부 산지를 중심으로 바람이 강하게 불겠고 남해상과 제주도 해상에는 풍랑경보가 내려질 가능성도 있다. 제주도에서는 강풍으로 항공기 운항에 차질이 발생할 수 있다. 제24호 태풍 크로반이 우리나라로 직접 북상할 가능성은 낮을 전망이다. 크로반은 오는 4일까지 북상한 뒤 북쪽 고기압에 가로막혀 남동쪽으로 물러날 것으로 예상된다. 기상청은 "현재로서는 태풍이 우리나라로 북상할 가능성은 낮다"면서도 "우리나라에 직접 접근하지는 않지만 북쪽 고기압과의 기압 차를 키우면서 동풍과 해상의 바람을 강화할 수 있다"고 설명했다. jason14@newspim.com 2026-09-03 14:27

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