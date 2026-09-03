청소년이 금융교육·교육격차 정책 직접 만든다…6개 과제 정부 제안

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제22회 청소년특별회의 4~5일 본회의…130명 안팎 참여

경제·금융·격차 해소 집중 논의…위원 투표로 최종 확정

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 오는 4일부터 5일까지 서울 도봉구 도봉숲속마을에서 제22회 청소년특별회의 본회의를 개최한다고 3일 밝혔다.

청소년특별회의는 청소년이 직접 정책과제를 발굴해 정부에 제안하는 정책 참여 기구다. 2005년 시작돼 올해 22회째를 맞았다.

성평등가족부는 오는 4일부터 5일까지 서울 도봉구 도봉숲속마을에서 제22회 청소년특별회의 본회의를 개최한다. [AI 일러스트=챗GPT]

올해 청소년들은 온라인 투표를 통해 '경제·금융'과 '격차 해소'를 정책영역으로 선정한 뒤 관련 정책과제를 구체화해 왔다.

이번 본회의에서는 ▲청소년 금융 교육 강화 ▲청소년 경제·금융 범죄 예방 ▲청소년의 근로 자립 지원 ▲청소년 교육 격차 해소 ▲청소년 생활 격차 해소 ▲청소년 기회 격차 해소 등 6개 과제를 놓고 구체적인 실행 방안을 논의한다.

본회의에는 약 130명이 참여한다. 전문가 검토와 집중작업을 거쳐 정책제안서를 마련한 뒤 청소년특별회의 위원 전원의 투표로 정부에 제안할 최종 정책과제를 확정한다.

특별회의는 지난 3월 출범한 이후 대한민국 청소년 대토론회와 청소년특별회의·청소년참여위원회 연합 공동연수 등을 열어 청소년 의견을 수렴해 왔다. 지난해 시범 운영한 청소년참여위원회와의 공동연수도 올해부터 정식으로 개최했다.

최종 과제는 성평등가족부를 통해 각 소관 부처에 전달된다. 오는 12월 결과보고회에서는 청소년들이 부처별 검토 결과와 정책 반영·이행 현황을 직접 발표할 예정이다.

정구창 성평등가족부 차관은 "청소년들이 일상에서 체감하는 문제에 대해 직접 정책을 발굴해나가는 과정은 미래의 주역인 청소년이 민주시민으로 성장하는 데 있어 그 자체로 의미가 크다"며 "앞으로도 청소년의 목소리가 정책과정에 충분히 반영되어 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 청소년 참여 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com