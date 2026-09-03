李在明警告房地产投机风险 专家质疑政策效果

纽斯频通讯社首尔9月3日电 韩国总统李在明近日再次警告房地产投机需求，称关注房地产投机者应留意未来利率走势以及住房抵押贷款逾期、法拍房增加等风险，并表示政府将采取措施抑制房地产投机、扩大住房供应，同时为房价大幅下跌作准备。

图为21日上午，韩国总统李在明在青瓦台举行新年记者会。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

李在明8月30日在社交媒体X上表示，关注房地产投机的人应特别留意媒体报道中关于"明年第一季度韩国银行（央行）基准利率预计为3.5%"的内容。他同时提到，住房抵押贷款逾期和法拍房数量正在增加，并呼吁关注法拍房成交率。

李在明还表示，政府将通过金融、税制改革和住房提前大规模供应等措施，遏制房地产投机需求。

他说，已要求有关部门建立相关机制，在住房供应增加、投机需求受到抑制以及高利率导致贷款逾期和法拍房数量大幅增加、进而可能造成房价大幅下跌的情况下，大量收购符合一定价格标准的住房，用于公共住房。

李在明表示，为国家未来和下一代的希望，必须消除房地产投机风险以及"失去的30年"风险。

韩国房地产市场近期仍处于上涨态势。根据KB房地产公布的8月住宅价格数据，首尔公寓价格环比上涨1.14%。其中，水原市灵通区上涨2.85%，龙仁市水枝区上涨2.76%。

对于政府的房地产政策及总统有关利率的表态，韩国部分专家持谨慎态度。

时代精神研究所所长严京永（音）认为，当前房地产市场上涨受到住房供应不足和以半导体行业为中心的经济景气等多重因素影响，仅通过警告房价下跌或提高利率预期，能否遏制房地产上涨仍存在疑问。利率政策属金融当局职责范围，总统过多介入可能引发市场对政策方向的疑虑。

政治评论家朴相炳（音）认为，总统提及利率上升可能对房地产投机者起到一定警示作用，但如果缺乏具体政策措施，仅通过社交媒体发出警告，实际效果可能有限。

汉阳大学政治外交学系教授金成洙（音）则担忧，利率上升和住房抵押贷款成本增加可能加重中产阶层负担。如果房价下跌导致市场待售房源增加，政府再通过收购相关住房转为公共租赁住房，政策可能对利用住房抵押贷款购房的中产阶层形成较大压力。

李在明的支持率近期出现下降。民调机构Realmeter于8月31日公布的调查显示，李在明8月第四周施政好评率为38.9%，较前一周下降1.3个百分点；差评率为58.7%，上升1.8个百分点。该调查由能源经济新闻委托，于8月24日至28日针对全国18岁以上2509人进行。

严京永认为，房地产价格上涨造成的资产差距以及贷款利率上升带来的购房负担，可能影响年轻群体和中产阶层对政府的支持。

专家同时指出，未来房地产市场走势仍将受到住房供应、利率、经济增长以及地区供需等多重因素影响，目前尚难仅依据利率变化判断房价是否会出现大幅下跌。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社