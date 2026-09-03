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李在明警告房地产投机风险 专家质疑政策效果

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纽斯频通讯社首尔9月3日电 韩国总统李在明近日再次警告房地产投机需求，称关注房地产投机者应留意未来利率走势以及住房抵押贷款逾期、法拍房增加等风险，并表示政府将采取措施抑制房地产投机、扩大住房供应，同时为房价大幅下跌作准备。

图为21日上午，韩国总统李在明在青瓦台举行新年记者会。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

李在明8月30日在社交媒体X上表示，关注房地产投机的人应特别留意媒体报道中关于"明年第一季度韩国银行（央行）基准利率预计为3.5%"的内容。他同时提到，住房抵押贷款逾期和法拍房数量正在增加，并呼吁关注法拍房成交率。

李在明还表示，政府将通过金融、税制改革和住房提前大规模供应等措施，遏制房地产投机需求。

他说，已要求有关部门建立相关机制，在住房供应增加、投机需求受到抑制以及高利率导致贷款逾期和法拍房数量大幅增加、进而可能造成房价大幅下跌的情况下，大量收购符合一定价格标准的住房，用于公共住房。

李在明表示，为国家未来和下一代的希望，必须消除房地产投机风险以及"失去的30年"风险。

韩国房地产市场近期仍处于上涨态势。根据KB房地产公布的8月住宅价格数据，首尔公寓价格环比上涨1.14%。其中，水原市灵通区上涨2.85%，龙仁市水枝区上涨2.76%。

对于政府的房地产政策及总统有关利率的表态，韩国部分专家持谨慎态度。

时代精神研究所所长严京永（音）认为，当前房地产市场上涨受到住房供应不足和以半导体行业为中心的经济景气等多重因素影响，仅通过警告房价下跌或提高利率预期，能否遏制房地产上涨仍存在疑问。利率政策属金融当局职责范围，总统过多介入可能引发市场对政策方向的疑虑。

政治评论家朴相炳（音）认为，总统提及利率上升可能对房地产投机者起到一定警示作用，但如果缺乏具体政策措施，仅通过社交媒体发出警告，实际效果可能有限。

汉阳大学政治外交学系教授金成洙（音）则担忧，利率上升和住房抵押贷款成本增加可能加重中产阶层负担。如果房价下跌导致市场待售房源增加，政府再通过收购相关住房转为公共租赁住房，政策可能对利用住房抵押贷款购房的中产阶层形成较大压力。

李在明的支持率近期出现下降。民调机构Realmeter于8月31日公布的调查显示，李在明8月第四周施政好评率为38.9%，较前一周下降1.3个百分点；差评率为58.7%，上升1.8个百分点。该调查由能源经济新闻委托，于8月24日至28日针对全国18岁以上2509人进行。

严京永认为，房地产价格上涨造成的资产差距以及贷款利率上升带来的购房负担，可能影响年轻群体和中产阶层对政府的支持。

专家同时指出，未来房地产市场走势仍将受到住房供应、利率、经济增长以及地区供需等多重因素影响，目前尚难仅依据利率变化判断房价是否会出现大幅下跌。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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