网石游戏《我独自升级：崛起》获中国进口游戏版号

纽斯频通讯社首尔9月3日电 韩国游戏公司网石（Netmarble）旗下《我独自升级：崛起》获得中国进口网游版号。业内认为，此举有望帮助网石拓展中国市场，进一步优化其全球营收区域结构。

网石游戏《我独自升级：崛起》。【图片=网石提供】

据业界2日消息，中国国家新闻出版署8月31日公布进口网络游戏版号审批名单，《我独自升级：崛起》位列其中，并同时获得移动端和PC客户端版号。

根据中国相关规定，海外游戏在当地提供服务需要取得进口网络游戏版号。获得版号后，游戏还需经过本地化、市场营销等准备工作方可上线。

《我独自升级：崛起》于2024年5月在全球市场推出。网石方面称，该游戏上线后曾在全球141个国家和地区获得下载量第一，并在21个国家和地区取得营收第一。游戏全球上线10个月后，累计用户达到6000万人。该游戏还曾带动网石2024年第二季度实现扭亏为盈。

网石此前曾于2014年通过腾讯发行在中国大陆运营《七骑士》。随着韩国游戏进入中国市场的版号审批一度暂停，网石在中国市场的营收减少，其海外业务逐渐转向以北美和欧洲市场为主。

今年第二季度，网石按地区划分的营收中，北美占39%，韩国占22%，欧洲占13%，东南亚占10%，日本占9%，其他地区占7%。中国市场营收计入"其他"地区。业界估计，在相关版号审批暂停前，中国市场营收占网石总营收的比重曾超过10%。

网石希望借《我独自升级：崛起》进入中国市场，扩大用户规模并获取新增营收。该公司此前已获得《七骑士：重生》在中国大陆运营所需版号。业内认为，考虑到移动游戏在中国市场占据较大比重，《我独自升级：崛起》和《七骑士：重生》若陆续上线，有望形成一定的市场竞争力。

网石表示，将与中国当地合作伙伴积极合作，为游戏上线和后续运营提供稳定服务。对于是否会进一步获得其他中国游戏版号，公司表示目前尚未确定。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社