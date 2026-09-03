韩国电池企业加码储能系统 拓展LFP电池及系统集成业务

纽斯频通讯社首尔9月3日电 面对电动汽车市场需求放缓以及美国储能市场需求增长，韩国电池企业正加快调整产品和生产布局，从以电动汽车用三元锂电池为主，逐步扩大磷酸铁锂（LFP）电池及储能系统（ESS）业务。

【图片=LG新能源提供】

LG新能源正在扩大北美储能电池生产网络。目前，该公司在北美已形成5个储能生产基地。公司计划到2026年底在北美形成超过50吉瓦时（GWh）的LFP储能电池产能。

三星SDI也在调整美国生产布局。该公司8月宣布收购通用汽车持有的Synergy Cells合资公司49.99%股份，成为该公司在美国印第安纳州新卡莱尔工厂的全资所有者，并计划根据市场需求将该工厂用于生产储能系统电池。

此外，三星SDI与斯特兰蒂斯（Stellantis）合资的StarPlus Energy工厂正在逐步将部分电动汽车电池生产线转换为储能电池生产线。三星SDI此前表示，该工厂计划扩大储能产品生产，并推进LFP电池量产。

在系统集成方面，LG新能源于2022年收购美国NEC Energy Solutions全部股份，并成立LG Energy Solution Vertech，业务覆盖储能系统的规划、设计、安装、维护和运营等环节。

SK On同样加快进入美国储能市场。2025年9月，该公司与美国储能开发商Flatiron Energy Development签署供应协议，计划从2026年起供应采用LFP电池的集装箱式储能系统。首期合同规模为1GWh，同时双方就其他项目达成优先洽谈安排，潜在供应规模最高可达7.2GWh，覆盖2026年至2030年。SK On计划利用其美国佐治亚州生产基地的部分电动汽车电池生产线，转产储能用LFP电池。

分析认为，与电动汽车电池相比，储能系统对电池体积、重量等要求相对较低，LFP电池具有成本较低等特点。不过，中国企业在LFP电池领域具有较强成本竞争力，韩国企业若单纯扩大电池产量，盈利能力仍面临挑战。因此，韩国电池企业正通过发展集装箱式储能系统、电池管理系统（BMS）以及系统集成等业务，提高整体产品和服务附加值。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社