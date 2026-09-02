AI 홈 넘어 'AI 리빙'으로…삼성, IFA서 일상 동반자 전략 공개

엔터테인먼트·홈·셀프케어 3개 테마…제품 넘어 연결 경험 강조

마이크로 RGB·AI 가전·갤럭시 총출동…"AI 혜택 일상서 체감해야"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI) 전략의 무게중심을 개별 제품과 'AI 홈'에서 일상 전반을 아우르는 'AI 리빙'으로 넓힌다. TV와 가전, 모바일 기기를 연결하는 데 그치지 않고 여가와 집안일, 건강관리까지 사용자의 생활 방식과 필요에 맞춰 AI가 돕는 '일상 동반자' 경험을 제시한다.

삼성전자는 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2026 개막에 앞서 2일부터 6일까지 베를린 훔볼트 카레에서 '당신의 AI 일상 동반자'를 주제로 전시관을 운영한다고 2일 밝혔다. 전시장은 엔터테인먼트 컴패니언, 홈 컴패니언, 셀프케어 컴패니언 등 세 공간으로 구성됐다.

삼성전자 모델이 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2026 개막에 앞서 2일부터 6일까지 훔볼트 카레(Humboldt Carré)에 위치한 삼성전자 전시관 입구에 관람객을 새로운 차원으로 이끄는 콘셉트로 설치된 '포털(Portal)'을 소개하고 있다. [사진=삼성전자 제공]

이번 전시에서 삼성전자는 AI의 기술적 성능보다 실제 생활에서 체감할 수 있는 편의성에 초점을 맞췄다. 벤자민 브라운 삼성전자 유럽총괄 최고마케팅책임자는 "AI는 사람들이 일상에서 직접 보고 느낄 수 있는 의미 있는 혜택을 제공해야 한다"며 "엔터테인먼트, 모바일, 연결된 홈 생태계 전반에서 AI를 실용적이고 접근성 높은 방식으로 적용한 사례를 보여줄 것"이라고 말했다.

엔터테인먼트 공간에서는 차세대 TV 기술과 AI 기반 시청 경험을 선보인다. 미세한 RGB LED를 활용한 '마이크로 RGB'와 함께 2026년형 TV에 적용된 '비전 AI 컴패니언'을 전시한다. 비전 AI 컴패니언은 대화형 AI를 바탕으로 시청 중 콘텐츠를 추천하거나 상황에 맞는 정보를 제공한다. 삼성 TV 플러스는 글로벌 월간 활성 사용자 1억명을 돌파하며 단순 TV 기능을 넘어 미디어 플랫폼으로 영역을 넓히고 있다.

홈 컴패니언 공간에서는 유럽 시장의 핵심 화두인 에너지 절감과 공간 효율을 전면에 내세웠다. 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고는 식재료를 인식해 레시피를 제안하는 동시에 연결된 가전의 전력 사용량을 모니터링한다. 비스포크 AI 세탁기는 유럽 에너지 효율 A등급 대비 에너지 사용량을 70% 줄였으며, 빌트인 식기세척기도 A등급보다 에너지를 20% 추가 절감한다.

삼성전자 모델이 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2026 개막에 앞서 2일부터 6일까지 훔볼트 카레(Humboldt Carré)에 위치한 삼성전자 전시관에서 마이크로 RGB TV를 소개하고 있다. [사진=삼성전자 제공]

모바일과 웨어러블을 중심으로 구성된 셀프케어 공간에서는 갤럭시 S26 FE와 갤럭시 Z 폴드8 울트라, 갤럭시 Z 폴드8, 갤럭시 워치 울트라2·워치9 등을 선보인다. 삼성전자는 오는 4일 출시하는 갤럭시 S26 FE 체험 공간도 마련해 촬영·편집 기능과 AI 기반 모바일 경험을 소개한다.

삼성전자가 이번 IFA에서 강조하는 것은 개별 AI 기능보다 이를 하나의 생태계로 연결하는 경험이다. TV는 콘텐츠를 추천하고, 가전은 에너지와 집안일을 관리하며, 모바일과 웨어러블은 개인의 일상과 건강을 보조하는 식이다. 삼성전자는 이를 통해 'AI 홈'을 넘어 사람의 생활 전반을 지원하는 'AI 리빙'으로 AI 생태계를 확장한다는 구상이다.

mkyo@newspim.com