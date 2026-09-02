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AI 홈 넘어 'AI 리빙'으로…삼성, IFA서 일상 동반자 전략 공개

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자가 2일 IFA 2026 전시관을 열고 AI 리빙 전략을 제시했다
  • TV·가전·모바일을 연결해 일상 동반자 경험을 강조했다
  • 에너지 절감 가전과 갤럭시 신제품으로 생태계 확장을 알렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엔터테인먼트·홈·셀프케어 3개 테마…제품 넘어 연결 경험 강조
마이크로 RGB·AI 가전·갤럭시 총출동…"AI 혜택 일상서 체감해야"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI) 전략의 무게중심을 개별 제품과 'AI 홈'에서 일상 전반을 아우르는 'AI 리빙'으로 넓힌다. TV와 가전, 모바일 기기를 연결하는 데 그치지 않고 여가와 집안일, 건강관리까지 사용자의 생활 방식과 필요에 맞춰 AI가 돕는 '일상 동반자' 경험을 제시한다.

삼성전자는 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2026 개막에 앞서 2일부터 6일까지 베를린 훔볼트 카레에서 '당신의 AI 일상 동반자'를 주제로 전시관을 운영한다고 2일 밝혔다. 전시장은 엔터테인먼트 컴패니언, 홈 컴패니언, 셀프케어 컴패니언 등 세 공간으로 구성됐다.

삼성전자 모델이 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2026 개막에 앞서 2일부터 6일까지 훔볼트 카레(Humboldt Carré)에 위치한 삼성전자 전시관 입구에 관람객을 새로운 차원으로 이끄는 콘셉트로 설치된 '포털(Portal)'을 소개하고 있다. [사진=삼성전자 제공]

이번 전시에서 삼성전자는 AI의 기술적 성능보다 실제 생활에서 체감할 수 있는 편의성에 초점을 맞췄다. 벤자민 브라운 삼성전자 유럽총괄 최고마케팅책임자는 "AI는 사람들이 일상에서 직접 보고 느낄 수 있는 의미 있는 혜택을 제공해야 한다"며 "엔터테인먼트, 모바일, 연결된 홈 생태계 전반에서 AI를 실용적이고 접근성 높은 방식으로 적용한 사례를 보여줄 것"이라고 말했다.

엔터테인먼트 공간에서는 차세대 TV 기술과 AI 기반 시청 경험을 선보인다. 미세한 RGB LED를 활용한 '마이크로 RGB'와 함께 2026년형 TV에 적용된 '비전 AI 컴패니언'을 전시한다. 비전 AI 컴패니언은 대화형 AI를 바탕으로 시청 중 콘텐츠를 추천하거나 상황에 맞는 정보를 제공한다. 삼성 TV 플러스는 글로벌 월간 활성 사용자 1억명을 돌파하며 단순 TV 기능을 넘어 미디어 플랫폼으로 영역을 넓히고 있다.

홈 컴패니언 공간에서는 유럽 시장의 핵심 화두인 에너지 절감과 공간 효율을 전면에 내세웠다. 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고는 식재료를 인식해 레시피를 제안하는 동시에 연결된 가전의 전력 사용량을 모니터링한다. 비스포크 AI 세탁기는 유럽 에너지 효율 A등급 대비 에너지 사용량을 70% 줄였으며, 빌트인 식기세척기도 A등급보다 에너지를 20% 추가 절감한다.

삼성전자 모델이 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2026 개막에 앞서 2일부터 6일까지 훔볼트 카레(Humboldt Carré)에 위치한 삼성전자 전시관에서 마이크로 RGB TV를 소개하고 있다. [사진=삼성전자 제공]

모바일과 웨어러블을 중심으로 구성된 셀프케어 공간에서는 갤럭시 S26 FE와 갤럭시 Z 폴드8 울트라, 갤럭시 Z 폴드8, 갤럭시 워치 울트라2·워치9 등을 선보인다. 삼성전자는 오는 4일 출시하는 갤럭시 S26 FE 체험 공간도 마련해 촬영·편집 기능과 AI 기반 모바일 경험을 소개한다.

삼성전자가 이번 IFA에서 강조하는 것은 개별 AI 기능보다 이를 하나의 생태계로 연결하는 경험이다. TV는 콘텐츠를 추천하고, 가전은 에너지와 집안일을 관리하며, 모바일과 웨어러블은 개인의 일상과 건강을 보조하는 식이다. 삼성전자는 이를 통해 'AI 홈'을 넘어 사람의 생활 전반을 지원하는 'AI 리빙'으로 AI 생태계를 확장한다는 구상이다.

mkyo@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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