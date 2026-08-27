삼성전자 '갤럭시 S26 FE' 공개…104만원에 내달 출시

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카메라·갤럭시 AI 기능 강화…4900mAh 배터리 탑재

'AI 구독클럽' 운영…반납 시 최대 50% 잔존가 보장

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 갤럭시 S 시리즈의 주요 기능과 최신 갤럭시 인공지능(AI)을 담은 '갤럭시 S26 FE(Fan Edition)'를 공개했다.

삼성전자는 27일 갤럭시 S26 FE를 공개하고 다음달 4일부터 한국과 미국, 영국, 태국 등에서 순차 출시한다고 밝혔다.

국내 출고가는 256GB 모델 기준 104만5000원이다. 색상은 블루베리, 그라파이트, 피스타치오 등 3종이다.

갤럭시 S26 FE [사진=삼성전자]

갤럭시 S26 FE는 카메라와 갤럭시 AI 기능을 강화한 것이 특징이다. 후면 트리플 카메라를 탑재하고 선택한 인물을 자동으로 추적하는 '마이 팬캠'과 영상 촬영 시 수평을 유지해주는 '슈퍼 스테디' 기능을 지원한다.

3배 광학 줌과 1200만 화소 전면 카메라, 저조도 환경에서 촬영 품질을 높이는 '나이토그래피'도 제공한다.

촬영한 사진은 '포토 어시스트'를 활용해 자연어 명령으로 배경을 변경하거나 다른 이미지를 합성할 수 있다. 편집 과정이 기록돼 이전 단계로 되돌리는 것도 가능하다.

One UI 9 기반 최신 갤럭시 AI도 적용했다. 날씨·건강·교통 등 필요한 정보를 보여주는 '나우 브리프'와 사용자의 상황을 파악해 다음 행동을 제안하는 '나우 넛지'를 지원한다.

이미지 속 여러 제품이나 장소, 사물을 한 번에 검색할 수 있는 '서클 투 서치'도 사용할 수 있다.

갤럭시 S26 FE [사진=삼성전자]

하드웨어는 6.7형 AMOLED 디스플레이와 4900mAh 배터리를 탑재했다. 화면 주사율은 최대 120Hz를 지원하며 30분 충전으로 최대 69%까지 충전할 수 있다.

삼성전자는 최대 7세대의 운영체제(OS) 업그레이드와 7년간 보안 업데이트를 제공한다.

삼성전자는 국내 자급제 모델 구매자를 대상으로 다음달 4일부터 'New 갤럭시 AI 구독클럽' 가입도 받는다.

월 구독료는 1·2년형 6900원, 3년형 8900원이다. 기기 반납 시 가입 기간에 따라 삼성닷컴 기준가의 최대 25~50% 잔존가를 보장하고 삼성케어플러스 등의 혜택을 제공한다.

김정현 삼성전자 MX사업부 부사장은 "갤럭시 S26 FE는 S 시리즈의 혁신적인 경험을 더 많은 고객이 일상에서 활용할 수 있도록 한 제품"이라고 말했다.

syu@newspim.com