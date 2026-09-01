[프로농구] 2026 KBL 신인선수 드래프트 참가 신청 21일까지 접수 

AI 핵심 요약beta
- KBL이 1일부터 21일까지 드래프트 신청을 받는다.
- 국내외 자격 요건과 일반인 심사 기준을 정했다.
- 학교생활기록부 의무화로 검증을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KBL이 1일부터 오는 21일까지 '2026 KBL 신인선수 드래프트' 참가 신청을 받는다.
대상자는 대한민국 국적을 보유하고 KBL 구단에 지명되거나 선수 계약을 체결하지 않은 선수이며 4년제 대학 졸업 예정·재학·졸업, 고교 졸업 예정·졸업 또는 이와 동등 이상의 자격을 갖춰야 한다.
외국 국적 보유 선수는 대한민국 농구협회 소속 선수로 5년 이상 등록된 경우에 한해 참가 신청이 가능하다. 해당 선수는 드래프트 이후 약정기간을 제외한 2시즌 계약기간 내 대한민국 국적을 취득해야 한다. 일반인 지원자는 서류 심사 및 실기 테스트를 통해 참가 여부가 최종 확정된다.
신청 기간은 오는 21 오후 2시까지이며 제출 서류 등 자세한 사항은 KBL 통합 홈페이지에서 확인할 수 있다.
아울러 KBL은 이번 드래프트부터 참가 선수에 대한 자격 검증 절차를 강화한다. 학교생활기록부 제출을 의무화하여 학교폭력 관련 사항을 포함한 참가 선수 자격을 검토할 예정이다.
한편, 드래프트 컴바인은 10월 28일, 순위 추첨식은 11월 9일 KBL센터에서 진행될 예정이다. '2026 KBL 신인선수 드래프트 트라이아웃 및 지명 행사는 11월 20일 서울 잠실학생체육관에서 개최된다.
iaspire@newspim.com