박주언 경남도의원 "폐교 매각대금 지역 환원 저조…관리체계 점검 필요"

AI 핵심 요약beta
- 박주언 의원이 1일 도정질문서 폐교 매각 환원 미흡을 지적했다
- 도 인재개발원 이전은 수용인원 축소를 들어 조속 결정을 촉구했다
- 경남의 쉬었음 청년 급증을 언급하며 일경험 확대를 요구했다
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별도 관리체계·조례 필요
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도의회가 폐교재산 매각 구조와 도 인재개발원 이전, 청년 '쉬었음' 증가 문제를 놓고 도정 전반의 구조적 점검 필요성을 제기했다.
도의회 박주언 의원(국민의힘·거창1)은 1일 제436회 정례회 도정질문을 통해 폐교 재산 관리와 도 인재개발원 이전, '쉬었음' 청년 지원정책을 잇달아 점검했다.
박 의원은 "경남지역 폐교가 지난 7월 기준 595곳이며 이 가운데 367곳(61.7%)이 매각됐다"면서 "폐교 매각대금의 지역 환원 실적이 낮다"고 지적했다.
그러면서 "폐교 매각액은 모두 1762억원이지만 환원 신청 가능액은 377억원가량으로 전체의 21.4%에 그쳤다"고 언급하며 "환원 신청 가능액 가운데 실제 사용액도 34.3%에 머물렀다"고 말했다.
이어 "교육청이 정한 환원 기준이 매각대금을 지역사업으로 연결하는 데 걸림돌이 되고 있는지 살펴봐야 한다"며 "폐교 재산 관리와 매각대금 활용을 위한 별도 관리체계와 조례가 필요하다"고 강조했다.
도 인재개발원 이전 문제와 관련해서는 경남도의 정책 결정을 촉구했다.
박 의원이 제시한 자료에 따르면 인재개발원 이전 전과 비교해 중강의실 수용 인원은 260명에서 90명으로 65.4% 줄었다. 기숙사 수용 인원은 146명에서 43명으로 70.5% 감소했고 도서실 면적도 315㎡에서 238.7㎡로 24.2% 축소됐다.
그는 경남도가 정부의 제2차 공공기관 이전과 연계해 인재개발원 이전을 판단하는 데 대해 "공공기관 이전은 정부 일정이지만 인재개발원 이전은 도가 자체적으로 추진할 수 있는 사업"이라고 주장했다.
현재 의령·함안·산청·함양·합천 등 5개 군이 이전 후보지를 제안한 상태다. 경남연구원은 이전 대상지 선정을 위한 평가지표 개발을 마쳤다.
박 의원은 "도민이 납득할 수 있는 기준을 세우고 이전 방향을 조속히 결정해야 한다"고 말했다.
청년 고용 문제에서는 구직활동이나 취업 준비를 하지 않는 '쉬었음' 청년 증가세를 언급했다.
박 의원에 따르면 경남의 25~29세 '쉬었음' 청년은 2022년 1만5451명에서 2024년 2만9674명으로 2년 사이 92% 늘었다.
최근 직장 경험이 없는 경남 미취업 청년 가운데 '쉬었음' 상태인 비율은 43.4%로, 전국 평균 26.4%보다 17%포인트 높다고 밝혔다.
박 의원은 "청년에게 필요한 것은 취업교육뿐 아니라 실제 직장에서 일해 볼 기회일 수 있다"며 "기업 채용으로 이어지는 일경험 사업을 확대해야 한다"고 목소리를 높였다.
news2349@newspim.com