대전 중구의회, 제10대 첫 정례회…올해 첫 추경안 등 심사

AI 핵심 요약beta
- 대전 중구의회가 1일 제275회 정례회를 열었다.
- 지난해 결산안과 올해 1회 추경안을 심사했다.
- 오는 21일 본회의서 안건을 최종 의결한다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 중구의회가 1일 제10대 의회 첫 정례회를 열고 지난해 결산안과 올해 제1회 추가경정예산안 등 주요 안건 심사에 들어갔다.
1일 중구의회에 따르면 이날 열린 제275회 제1차 정례회에서 회기결정, 구청장 및 관계공무원 출석요구, 휴회 등 안건을 처리했다.
오는 21일까지 진행되는 이번 정례회는 2025회계연도 결산 승인안, 예비비지출 승인안, 기금결산 승인안, 2026년도 제1회 추가경정예산안, 기금운용계획 변경안, 조례안 및 동의안 등 주요 안건을 처리한다.
중구의회는 정례회 기간 상임위원회와 예산결산특별위원회를 통해 안건을 심사한다.
오는 2~4일은 올해 행정사무감사 계획안과 2025회계연도 결산·예비비지출·기금결산 승인안, 조례안 및 동의안 등을 심사한다. 8~9일은 올해 제1회 추가경정예산안과 기금운용계획 변경안에 대한 예비심사를 진행한다.
14~18일은 예산결산특별위원회가 2025회계연도 결산 승인안과 올해 제1회 추가경정예산안, 기금운용계획 변경안 등을 종합적으로 심사한다.
회기 마지막 날인 21일에는 제4차 본회의를 열어 결산 및 추경예산안 등을 최종 의결하고 정례회를 마무리할 예정이다.
윤원옥 의장은 "이번 정례회는 지난해 예산이 당초 목적에 맞게 적정하게 집행됐는지 살펴보고, 올해 추가경정예산안과 각종 안건을 심도 있게 검토하는 중요한 회기"라며 "구민의 입장에서 사업의 필요성과 효과를 꼼꼼히 살피고, 구정의 주요 현안을 면밀히 점검해 구민의 삶에 실질적인 도움이 되는 정책 대안을 제시하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com