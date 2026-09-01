용인특례시, 장흥군과 자매결연 협약 체결…"문화·관광 분야 협력"

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 1일 장흥군과 자매결연 협약을 체결했다
- 양 도시는 문화·관광·행정·농업 등 교류를 확대하기로 했다
- 장흥군은 용인특례시의 17번째 자매도시가 됐다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 1일 장흥군청에서 장흥군과 자매결연 협약을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 이상일 용인특례시장과 장정순 용인시의회의장, 사순문 장흥군수와 백광철 장흥군의회의장, 양 지자체 공직자 등이 참석했다.
행사는 양 도시 홍보영상 상영을 시작으로 환영사와 답사, 협약서 낭독 및 서명, 기념품 교환 순으로 진행됐다.
이상일 시장은 "협약 체결을 계기로 용인특례시와 장흥군이 친밀한 관계를 맺고 두 도시가 함께 발전하길 바란다"며 "지난해부터 용인에서 전국 최초로 시작한 캐릭터 축제에 장흥군도 대표 캐릭터 '우표'와 함께하기로 한 만큼 서로 우정을 나누며 협력해 나가길 기대한다"고 말했다.
사순문 군수는 "두 도시는 규모와 특성이 서로 다르지만 각자 가진 장점을 공유하며 서로에게 도움이 되는 좋은 동반자가 될 수 있다고 생각한다"며 "두 도시가 든든한 자매도시로 함께 성장할 수 있도록 장흥군도 최선을 다하겠다"고 화답했다.
협약식 이후 이상일 시장은 서울 광화문 정남쪽에 위치한 장흥 126타워(정남진 전망대)를 비롯해 장흥군 주요 시설을 둘러보며 현장을 점검했다. 이번 협약으로 장흥군은 용인특례시의 17번째 자매도시가 됐다.
협약에 따라 양 도시는 문화, 관광, 행정, 농업 등 여러 분야에서 폭넓은 교류·협력을 추진한다.
문화·체육·관광 분야에서는 지역축제와 문화행사, 관광자원의 상호 홍보, 예술단 교류, 유소년 친선경기 및 합동훈련, 청소년수련시설 간 교류, 문화·진로·체험 프로그램 연계를 모색한다.
농축산 분야에서는 지역 특산물 재배 기술과 스마트농업 사례를 공유하고 직거래장터·지역축제·행사와 연계한 특산물 판매를 지원한다. 축산 기술과 방역 체계에 대한 정보도 상호 교류할 계획이다.
행정 분야에서는 우수 시책 공유와 정책 벤치마킹을 통해 행정 역량을 높이고 경제 분야에서는 소상공인 지원정책과 상권 활성화 사례를 공유해 지역경제 활력을 도모한다.
자매결연을 계기로 용인특례시 시민이 장흥군 주요 관광·체험시설을 방문할 경우 입장료 할인 혜택도 제공된다.
장흥 126타워, 물과학관, 천문과학관, 장흥 편백숲 우드랜드와 편백소금집 이용 시 신분증을 제시하면 입장료의 50%를 할인받을 수 있으며 장흥 편백숲 우드랜드 숙박료는 30%가 할인된다.
현재 용인특례시는 장흥군을 포함해 진도군, 영천시, 제주시, 완도군, 사천시, 고성군, 함평군, 속초시, 단양군, 전주시, 광양시, 안동시, 괴산군, 울릉군, 화순군, 양양군 등 국내 17개 도시와 자매결연을 맺고 있다. 포항시와는 우호도시교류 협약을 체결했다.
한편 용인시는 중국 양저우시, 미국 플러튼시와 윌리엄슨카운티, 말레이시아 코타키나발루시, 튀르키예 카이세리시, 우즈베키스탄 페르가나주 등 6개 도시와 자매결연을 맺었으며 중국 타이안시와 투먼시, 스페인 세비야시, 호주 레드랜드시, 아랍에미리트 아지만시, 미국 페어팩스카운티, 베트남 다낭시 등 7개 도시와는 우호 협약을 체결해 국제 교류를 이어가고 있다.
seraro@newspim.com