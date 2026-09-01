"가을엔 책과 함께"...대전교육청 '책 펼침, 생각 켜짐' 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 1일 9월 독서의 달 캠페인을 시작했다.
- 유·초·중·고·특수학교와 공공도서관이 독서문화 확산에 나섰다.
- 학교별 포스터·현수막 배부로 독서 분위기를 조성했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 9월 독서의 달을 맞아 학교와 공공도서관을 중심으로 책 읽는 문화를 확산하는 캠페인을 펼친다.
시교육청은 지난 1월 선포한 '대전독서교육청'의 취지를 이어 관내 유·초·중·고·특수학교와 공공도서관이 함께하는 독서문화 확산 캠페인을 본격 추진한다고 1일 밝혔다.
올해 캠페인 슬로건은 '책 펼침, 생각 켜짐!-가을, 독서 온'으로 책장을 펼치는 작은 행동이 새로운 생각과 상상으로 이어진다는 의미를 담았다.
시교육청은 슬로건을 담은 홍보 포스터와 현수막을 학교와 공공도서관에 배부해 독서 분위기를 조성할 계획이다. 현수막은 학교별 교표를 넣을 수 있는 템플릿 형태로 제작해 각 학교가 정체성과 특색을 살려 활용할 수 있도록 했다.
이번 캠페인은 시교육청이 추진하는 다양한 독서·인문교육 사업과도 연계된다. 현재 지역 모든 학교가 '1교 1독서 브랜드'를 운영하고 있으며 시교육청은 올해 학교 중심의 독서문화 조성을 위한 지원을 확대했다.
'책 읽는 학교 문화 조성 실천학교'를 33곳으로 확대고 '다독다독 2.0 실천학교' 20곳과 '우리 학교 독서 브랜딩 캠프' 20곳을 새롭게 운영한다. '우리 반 온 책 읽기'는 3060학급으로 확대했으며 독서동아리 60팀과 독서·인문교육 전문학습공동체 18팀도 운영하고 있다.
안효팔 초등교육과장은 "9월 독서의 달이 학교와 공공도서관을 넘어 대전 전역에 책 읽는 분위기를 확산하는 계기가 되길 바란다"며 "학생들이 책을 통해 새로운 생각을 만나고 스스로 질문하고 답하며 성장할 수 있도록 현장 중심의 독서교육 지원을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com