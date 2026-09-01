제주항공, 항공 취준생 만난다

AI 핵심 요약beta
- 제주항공이 2일 부산 벡스코 엑스포에 참가했다
- 운항·객실·정비·일반직 현직자가 1대2 상담을 했다
- 2일 채용설명회와 취업 노하우 강연도 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=제주항공이 항공사 취업을 준비하는 구직자를 대상으로 현직자 직무상담과 취업 노하우 공유에 나선다.
제주항공은 오는 2일부터 3일까지 부산 해운대구 벡스코 제2전시장 1층에서 열리는 '2026 항공산업 커리어 엑스포 in 부산'에 참가한다고 1일 밝혔다.
제주항공은 행사장에 전용 부스를 마련하고 운항승무직과 객실승무직, 정비직, 일반직 등 각 분야 현직자가 직접 참여하는 1대2 직무·채용 상담을 진행한다.
행사 첫날인 2일에는 참여기업 채용설명회도 열린다. 제주항공 인재개발팀장이 기업 이념과 인재상 등을 소개하고, 이어 전직 아이돌 출신 객실승무원이 '항공人이야기' 강연 연사로 나서 취업 성공 경험과 면접 팁 등을 공유할 예정이다.
채용설명회와 강연은 이날 오전 11시부터 벡스코 제2전시장 1층 메인 무대에서 진행된다.
제주항공은 부스 방문객을 대상으로 사회관계망서비스(SNS) 팔로우 행운복권 이벤트도 진행한다.
제주항공 관계자는 "항공사 취업을 준비하는 구직자들이 현직자와 직접 소통하며 실제 업무와 채용에 대한 궁금증을 해소할 수 있도록 이번 엑스포에 참가하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 채용 프로그램을 통해 미래 항공산업을 이끌어갈 인재들과 적극적으로 소통해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com