스마일게이트 희망스튜디오·호요버스, '원신 숲' 조성…4010그루 식재

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 희망스튜디오가 1일 호요버스 코리아와 원신 숲 프로젝트를 시작했다.
- 원신 6주년을 기념해 기부 캠페인과 오프라인 봉사활동을 진행한다.
- 오는 13일과 20일 서울 양화한강공원에 4010그루를 식재한다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 스마일게이트 희망스튜디오는 호요버스 코리아와 함께 '원신 숲 프로젝트, 숲이 기억할 여행자의 발걸음'을 진행한다고 1일 밝혔다.
이번 프로젝트는 오픈월드 RPG '원신' 출시 6주년을 기념해 숲을 조성하는 사회공헌 활동으로, 온라인 기부 캠페인과 이용자·크리에이터가 참여하는 오프라인 봉사활동으로 구성됐다.
기부 캠페인은 오는 15일까지 희망스튜디오 플랫폼에서 진행된다. 2만원 이상 기부한 참여자에게는 추첨을 통해 친환경 배지와 메달, 파우치, 코스터 등으로 구성된 '원신 숲 키트'를 제공한다. 기부금은 식물 식재 활동에 사용된다.
봉사활동은 원신 숲이 조성되는 서울 양화한강공원 일대에서 오는 13일과 20일 두 차례 진행된다. 원신 이용자 약 100명이 참여해 조팝나무와 산수유, 매화나무 등 총 4010그루를 식재할 예정이다.
조성된 원신 숲은 오는 28일부터 2027년 9월 28일까지 1년간 보존된다. 이후에는 서울시 정책에 따라 운영 주체와 방식이 변경될 수 있다.
flurry327@newspim.com