대한항공, 추석·개천절·한글날 연휴 김포~제주 마일리지 특별기 운영

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 1일 연휴 맞아 김포~제주 마일리지 특별기를 편성했다.
- 24일부터 11일까지 총 20편, 약 3160석을 운영한다고 밝혔다.
- 제주 수요 대응해 보너스 항공권 선택권을 넓히겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 대한항공이 추석과 개천절, 한글날 연휴를 맞아 김포~제주 노선에 마일리지 특별기를 운영한다.
대한항공은 오는 24일부터 10월 11일까지 연휴 기간 김포발 제주행 노선에 총 20편, 약 3160석 규모의 마일리지 특별기를 편성한다고 1일 밝혔다.
특별기는 ▲9월 24~27일 추석 연휴 ▲10월 3~5일 개천절 연휴 ▲10월 9~11일 한글날 연휴 기간에 운영된다. 투입 기종은 보잉 737-8이다.
김포~제주 노선은 대한항공 보너스 항공권 이용객이 많이 찾는 국내선 가운데 하나다. 대한항공은 연휴 기간 제주 여행 수요가 증가할 것으로 예상되는 만큼 마일리지를 활용해 항공권을 구매하려는 고객의 선택권을 확대한다는 계획이다.
특별기 상세 운항 일정과 예약 가능 여부는 대한항공 홈페이지와 모바일 애플리케이션에서 확인할 수 있다.
대한항공 관계자는 "추석을 비롯해 개천절과 한글날까지 이어지는 연휴 기간 제주 여행 수요가 높아질 것으로 예상된다"며 "고객들이 보유한 마일리지를 보다 편리하게 사용할 수 있도록 김포~제주 노선에 특별기를 편성했다"고 말했다.
이어 "앞으로도 고객들이 마일리지를 다양한 방식으로 활용할 수 있도록 보너스 항공권 이용 기회를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 덧붙였다.
heoneykim@newspim.com