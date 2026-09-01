李대통령, 국가지식재산위원장에 계승균 부산대 교수 지명

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 1일 계승균 부산대 교수를 위원장에 지명했다.
- 강유정 수석은 계 위원장이 지식재산·AI 법제 전문가라고 밝혔다.
- 정부는 계 위원장이 국가 지식재산 전략을 이끌 적임자라고 봤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 1일 국가지식재산위원회 위원장으로 계승균 부산대학교 교수를 지명했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 "계승균 신임 위원장은 지식재산 법제에 정통하고 인공지능(AI)과 공공계약까지 전문성을 넓혀온 법학자로서 다양한 정부 위원회와 학회 활동을 통해 지식재산 정책과 법제 발전에 기여한 전문가"라고 밝혔다.
강 수석대변인은 이어 "AI, 디지털 전환 등 신기술 환경 변화에 선제적으로 대응해 지식재산의 창출·보호를 넘어 지식재산을 국가 성장의 핵심 동력으로 만들 적임자"라며 "국가지식재산위원회의 전문성과 실효성을 제고해 국가 지식재산 전략의 컨트롤타워 역할을 충실히 수행할 것으로 기대한다"고 설명했다.
계 신임 위원장은 1966년 부산 출생으로, 부산대 법학과를 졸업하고 동 대학원에서 법학 석·박사 학위를 받았으며, 독일 뮌헨대학교 법학 석사 학위를 받았다.
현재 한국지식재산학회 회장, 한국저작권위원회 비상임위원을 맡고 있으며, 문화체육관광부 국어심의회 위원, 한국저작권보호원 저작권공정사용 및 침해예방지원단 전문위원을 지낸 바 있다.
the13ook@newspim.com