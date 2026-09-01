현대차증권, 한국벤처투자 주관 모태펀드 재난안전 분야 위탁운용사 선정

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권은 1일 모태펀드 재난안전 분야 위탁운용사로 선정됐다.
- 모태펀드 50억원과 민간 55억원으로 105억원 펀드를 결성한다.
- AI·드론·로봇 등 첨단기술 재난안전기업에 집중 투자한다.
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위험 감지부터 예측·검측·통제·대응까지 재난안전 분야 관련 기업 투자
현대건설, 앵커 LP로 참여…현장 실증∙매출 연결하는 협업형 투자 추진
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대차증권은 1일 한국벤처투자가 주관한 '모태펀드(관광·스포츠·국민안전) 2026년 6월 수시 출자사업'의 재난안전 분야 위탁운용사로 선정됐다고 밝혔다.
현대차증권에 따르면 회사는 이번 선정으로 모태펀드로부터 50억원을 출자받아 총 105억원 규모의 '에이치엠에스(HMS) 첨단안전 S.A.F.E. 신기술사업투자조합(가칭)'을 결성할 예정이다.
모태펀드는 개별 기업에 직접 투자하는 대신 펀드에 출자해 간접적으로 투자하는 방식의 펀드로, 국내에서는 정부가 해당 산업의 육성을 위해 벤처캐피탈에 출자하는 방식의 펀드를 뜻한다.
이번 선정은 현대차증권이 단독 업무집행조합원(GP) 자격으로 정책자금 위탁운용 지위를 확보한 첫 사례다. 회사는 기존 공동운용(Co-GP) 방식의 정책펀드 참여 방식에서 나아가 조합의 결성과 운용, 투자 의사결정을 단독으로 책임지는 구조로 운용 영역을 확장하게 됐다.
이번에 결성될 조합은 결성 총액의 60% 이상을 인공지능(AI)·드론·로봇 등 첨단기술을 기반으로 재난안전 산업을 영위하는 기업에 투자한다. 재난안전산업 진흥법상 특수분류 기업, 매출 중 재난안전 사업 비중 10% 이상 기업, 행정안전부 재난안전산업 활성화사업 참여 기업 등이 주된 투자 대상이다.
현대차증권은 위험 감지부터 예측·검측·통제·대응까지 안전 전(全) 주기를 포괄하는 투자 영역을 ▲S(Sensing&AI, 감지∙예측) ▲A(Advanced Robot, 위험공정 무인화) ▲F(Field Protection, 현장 통제) ▲E(Emergency Response, 대응)로 설정했다.
특히 기술 공백, 확장성 등을 고려해 사고 이전 단계인 예∙검측 및 위험공정 무인화 분야인 'S∙A' 영역에 우선 배분할 계획이다. 단기적으로는 현장 실증이 완료된 기술에 대한 투자를 연계하고, 중장기적으로는 AI·로보틱스·드론 등 첨단기술 기업의 재난안전 섹터 신규 편입을 유도한다는 전략이다.
이번 조합에는 재난안전 분야 최종 수요자이자 산업 파트너인 '현대건설'이 앵커 LP로 참여한다. 향후 현대건설은 건설·플랜트·에너지·원전 등 실제 대형 산업현장과 'H-Safe 오픈이노베이션' 등 실증 채널을 연계하고, 현대차증권은 재무 심사와 투자구조 설계, 후속투자 및 IPO 연계 등을 수행하며 투자 의사결정을 실질적으로 담당할 예정이다.
양사는 이번 조합을 계기로 협업 범위를 넓혀갈 계획이다. 현대차증권은 현대건설의 미래사업 추진 방향을 조합 운용과 연계해, 현장에서 발생하는 기술 수요를 빠르게 파악하고 이를 투자 포트폴리오에 반영하는 구조를 만들어 나갈 방침이다.
현대차증권은 현대건설을 비롯해 조합 출자자 구성을 완료했으며, 정부 출자금 50억원과 민간 출자금 55억원을 합쳐 총 105억원 규모의 펀드를 결성하고 투자에 나설 계획이다.
현대차증권 관계자는 "현장의 수요가 우수한 기술 기업을 부르고, 성공 사례가 다시 더 좋은 기업을 불러들이는 선순환 구조를 만드는 것이 이번 조합의 목표"라며 "안전을 최우선 가치로 삼아 온 현대건설과의 협업이 이러한 구조를 현실화하는 핵심 동력"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com