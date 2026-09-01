SH·공인중개사협회, 임차형 임대주택 공급 활성화 업무협약

AI 핵심 요약beta
- SH와 공인중개사협회가 31일 업무협약을 체결했다.
- 전세임대와 장기안심주택 매물 발굴·중개를 지원하기로 했다.
- 임차형 임대주택 홍보를 늘려 주거 안정을 돕기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)와 한국공인중개사협회는 전세임대주택과 장기안심주택 공급과 중개 지원을 위해 협력한다.
SH는 지난달 31일 양 기관이 관련 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.
이번 협약은 전세 매물 부족과 가격 상승에 따른 서울시민의 임차형 임대주택 수요를 충족하기 위해 마련됐다.
양 기관은 전세임대주택과 장기안심주택에 활용할 수 있는 매물을 발굴해 중개를 지원하고, 임차형 임대주택 이용자 주거 안정을 도울 계획이다.
임차형 임대주택 제도를 알리고, 협회 소속 회원 공인중개사 참여를 확대하면서 안전하고 투명한 임대차 거래 환경 조성에도 협력한다.
SH는 공급 계획과 지원 기준 등 관련 정보를 제공하고, 공인중개사협회는 협회 홈페이지와 회원 공인중개사 관계망으로 제도 홍보와 매물 발굴에 나선다.
황상하 SH 사장은 "이번 협약으로 민간 중개업계와 협력 기반을 마련하고, 임차형 임대주택에 활용할 수 있는 매물을 보다 안정적으로 확보해 시민 주거 안정에 기여하겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com