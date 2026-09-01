한국앤컴퍼니그룹, 전사 업무 플랫폼 개편…생성형 AI 기능 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국앤컴퍼니그룹이 1일 업무 플랫폼 아레나를 개편했다.
- 아레나는 정보 검색·요약과 반복업무 자동화를 지원한다.
- 메일·문서 번역·초안 작성 등 AI 기능도 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국앤컴퍼니그룹이 그룹 공통 업무 플랫폼을 전면 개편하고 생성형 인공지능(AI) 기반 업무 지원 기능을 확대했다.
한국앤컴퍼니그룹은 에이전틱 AI 플랫폼 기업 가온아이와 협업해 사내 업무 플랫폼 '아레나(Arena)'를 개편했다고 1일 밝혔다.
개편된 아레나는 임직원의 직무와 업무 목적에 따라 필요한 정보를 찾아 요약하고, 반복 업무 자동화와 맞춤형 업무 봇 구성까지 지원한다. R&D·영업·마케팅·SCM 등 주요 분야의 매뉴얼과 업무 정보를 빠르게 검색해 핵심 내용을 정리하는 기능도 강화됐다.
기획과 의사결정 과정에서도 시장·고객 정보 탐색, 아이디어 검토, 준법 정보 확인 등을 지원한다. 글로벌 사업장 간 협업을 위해 메일·문서 자동 번역과 요약, 업무 항목 자동 추출, 초안 작성 기능도 제공한다.
한국앤컴퍼니그룹은 2019년부터 '데이터·AI 드리븐' 전략 아래 디지털 전환을 추진해왔으며 최근 제조·R&D·품질·영업·물류 등 가치사슬 전반으로 AI 활용 범위를 확대하고 있다.
회사 관계자는 "AI 활용이 실제 업무 생산성과 실행력 향상으로 이어질 수 있도록 업무 환경을 지속 혁신하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com