노종면 의원 "민주당티비 성공해야…뉴스공장 출연 금지는 진영 전체 자해"

AI 핵심 요약beta
- 노종면 의원은 1일 민주당TV 첫날 뉴스공장 출연 비판에 반박했다.
- 그는 출연 금지는 자해 행위라며 품격 있는 태도를 강조했다.
- 노 의원은 민주당TV를 성공 사례로 평가하며 갈등 완화를 당부했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 노종면 더불어민주당 의원은 1일 민주당 공식 유튜브 채널 민주당티비(TV) 첫 방송일에 자신이 '김어준의 뉴스공장'에 출연한 것을 두고 비판이 제기된 것과 관련해 "민주당TV 출범에 맞춰 민주당 의원들의 뉴스공장 출연을 금지시키거나 위축시킨다? 있을 수 없는 일이고, 진영 전체로는 자해 행위"라고 했다.
노 의원은 이날 페이스북을 통해 "민주당TV 첫 방송하는 날에 왜 뉴스공장에 출연하냐는 비난이 있다"며 "문자를 보내는 분들이 대부분이지만 이번에는 전화도 걸려 온다"며 이 같이 밝혔다.
노 의원은 "어제 뉴스공장 섭외를 받고, 늘 그렇듯 주제(언론개혁과 조작기소특검)부터 확인한 뒤 출연을 결정했다"며 "만약 민주당TV 첫 방송 시간대와 출연시간이 겹쳤다면 뉴스공장뿐 아니라 어떤 매체라도 출연을 안 했을 것"이라고 설명했다.
그는 "민주당TV 출범에 맞춰 민주당 의원들의 뉴스공장 출연을 금지시키거나 위축시킨다, 있을 수 없는 일이고, 진영 전체로는 자해 행위"라며 "뉴스공장을 경쟁 또는 대결 대상으로 보더라도 그럴수록 일부러라도 '품격있는' 기준과 태도를 견지해야 한다"고 밝혔다.
이어 자신이 민주당TV 첫 방송과 출연 시간이 겹쳤다면 뉴스공장에 출연하지 않았을 것이라고 밝힌 데 대해서도 "이른바 '초반 집중 효과'를 고려한 단기적 대응일 뿐"이라며 "조만간 시간대가 겹쳐도 여기저기 다 나가야 한다"고 했다.
또 "오늘 제 뉴스공장 출연은 '민주당TV 첫날'임에도 이뤄진 것이어서 제가 욕을 얻어 먹고 있지만, '민주당 TV 첫날'임에도 출연한 것으로 우리 민주당에 '뉴스공장 출연금지' 따위의 지침이 부존재함을 부각해 보였다는 점에서 후회가 없다"고 밝혔다.
그러면서 "노이즈는 마케팅에 도움을 주기도 하지만 그 노이즈를 부추기면 한계가 금세 드러난다"며 "존재하는 노이즈를 관심으로 전환시키는 노력이 필수적"이라고 했다.
노 의원은 민주당TV에 대해서는 "성공해야 한다"며 "오늘 동시접속 데이터는 '엄청난 성공'으로 평가할 만하다"고 밝혔다.
이어 "뉴공 동접자와 단순 비교하는 접근은 부디 없기를 바란다"며 "동접 5만 5000은 '엄청난 성공' 맞고 유지, 안착 그리고 레벨업을 위해 최선을 다하면 된다"고 했다.
노 의원은 민주당TV의 전략과 관련해 "모든 프로젝트는 전략 방향이 본질이지만 유효한 전술이 성패를 좌우한다"며 "민주당TV는 '내용의 권위와 신뢰'를 기본 전략으로 두고 '최대 시장 정면승부'라는 도전적인 전술을 채택했다"고 평가했다.
그러면서 "이 전술의 유효성을 극대화하기 위해서는 '명분 공감대 확산'이라는 연계 전술이 필요하다"며 "만약 민주당TV의 아침 7시 편성 전술이 뉴스공장 대응 편성이라는 프레임에 갇힌다면 그건 실패의 지름길"이라고 강조했다.
그는 "우리 당에서 그랬을 리도 없고, 당연히 그런 오해를 풀려고 적극 노력한다"며 민주당 의원들의 뉴스공장 출연 문제도 언급했다.
노 의원은 이날 뉴스공장 관계자들에게도 직접 당부했다고 밝혔다.
그는 "뉴스공장을 시청하는 분들 중에서도 민주당 TV를 의심하고 적대하는 흐름이 나타나는데 이걸 부추기면 공멸이다, 각별히 유의해 주시라"고 말했다고 전했다.
그러면서 "총선 승리, 재집권을 위해서는 정책의 방향성과 효능감이 제1전략이어야 한다"며 "동시에 지지층 갈등 완화를 위한 전술 역량의 집중이 매우 중요하다"고 강조했다.
이어 "그때 비로소 길이 열린다고 생각한다"고 밝혔다.
chogiza@newspim.com