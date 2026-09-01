인천 관내 섬 '유인 40개·무인 157개' 총 197개 확정…종전 168개 집계

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 1일 관내 섬 197개를 확정했다.
- 유인섬 40개, 무인섬 157개로 정비했다.
- 누락 무인도서 34개를 확인해 보완했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시 관내 섬은 유인섬 40개, 무인섬 157개 모두 197개로 최종 확정됐다.
인천시는 전수 조사를 통해 관내 섬은 모두 197개인 것으로 확정했다고 1일 밝혔다.
그 동안 인천시는 관내 섬은 유인섬 40개와 무인도서 128개 등 모두 168개, 해양수산부는 152개로 집계하는 등 기관마다 달라 각종 정책자료와 사업계획 수립시 혼선이 빚어졌다.
시는 이에 따라 섬 현황 자료의 정확성과 신뢰성을 높이기 위해 무인도서를 중심으로 전면적인 통계 정비에 착수했다.
시는 해양수산부의 '무인도서 종합정보제공' 시스템과 자체 관리 목록을 교차 분석하고 지번 중복 여부 등의 기본 관리정보 확인, 각 무인도서의 경·위도 좌표를 바탕으로 GIS(지리정보시스템) 분석을 실시했다.
시는 이번 점검에서 기존 시 통계에 빠져 있던 무인도서 29개를 새로 확인했으며 인천시가 관리하고 있지만 해양수산부 시스템에 등재되지 않은 무인도서 5개도 확인해 해수부에 추가 등재를 요청했다.
시는 이번 정비로 인천의 정확한 섬 통계와 함께 보전·관리 정책은 물론 관광자원 개발과 해양 관련 사업 등을 추진할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
박광근 인천시 해양항공국장은 "이번 정비는 행정 통계의 정확도를 높여 정책 추진의 근거를 명확히 하기 위한 과정이었다"며 "이를 바탕으로 앞으로 섬을 더욱 체계적으로 관리하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com