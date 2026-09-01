토스뱅크, 서울시·서울신보 '안심통장 특별보증' 4차 사업 참여

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 1일 서울시와 안심통장 공급 확대를 밝혔다.
- 서울 소상공인 대상 3000억 원 규모로 9월 3일 시행한다.
- 최대 2000만 원 대출과 보증료·단말기 혜택을 제공한다.
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토스플레이스와 협업해, 토스플레이스 올인원 단말기 신규 설치 시 9만 원 지원
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 토스뱅크(대표 이은미)는 서울시·서울신용보증재단과 함께 서울 소상공인 전용 마이너스통장 대출인 '서울시 안심통장' 공급을 확대한다고 1일 밝혔다.
이번 사업은 서울시 '소상공인 힘보탬 프로젝트'의 일환으로, 토스뱅크 등 6개 은행이 참여해 총 3,000억 원 규모로 운영된다. 지난 3차 사업(2,000억 원)보다 지원 규모가 1,000억 원 늘어났으며, 지난 8월 31일 서면 업무협약 체결을 거쳐 오는 9월 3일부터 정식 시행된다.
토스뱅크가 취급하는 '서울안심마이너스통장'은 서울신보 보증서를 담보로 한 마이너스통장 대출 상품으로, 사업자당 최대 2,000만 원까지 신청할 수 있다. 보증비율은 90% 고정, 보증료율은 연 1.0%가 적용되며, 대출기간은 1년 만기 일시상환(최대 5년까지 연장 가능)이다.
특히 토스뱅크는 이번 4차 사업을 맞이해, 토스플레이스와 협업하여 소상공인을 위한 최대 18만 원의 현금성 혜택을 제공한다. 토스뱅크는 신규 가입 고객을 대상으로 대출 보증료의 50%를 최대 9만 원 한도 내에서 환급해준다. 토스플레이스는 매장에 놓을 올인원 결제 단말기인 토스 프론트를 신규 설치하는 고객에게 9만 원을 추가로 지급한다. 토스 프론트는 현금·카드·QR·간편결제·NFC·페이스페이 등 모든 결제수단을 지원하는 토스플레이스의 결제 단말기다. 이를 통해 소상공인은 대출 수수료 감면과 매장 단말기 구입 비용 부담을 동시에 줄일 수 있다.
지원 대상은 서울시에 사업장을 둔 개인사업자 중 서울신보 보증서 발급이 가능한 고객이며, 기존 이용자도 잔액 합산 한도 내에서 추가 신청이 가능하다. 신청은 서울신보 모바일 앱을 통해 비대면으로 진행되며, 시행 첫 주(9월 3일~9일)는 출생연도 끝자리 기준 5부제가 적용된다.
토스뱅크 관계자는 "이번 4차 사업에 참여하며, 마이너스통장 대출뿐만 아니라 보증료 환급과 토스플레이스에서 제공하는 단말기 지원금까지, 소상공인에게 필요한 혜택을 함께 준비했다"며 "앞으로도 소상공인의 자금난 해소와 매장 운영 부담을 줄이기 위한 포용금융을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
ssup825@newspim.com