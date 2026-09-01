코넥스협회, 상장기업 자금조달 위한 '파트너스 데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 코넥스협회가 1일 코넥스-VC 파트너스 데이를 열었다.
- 코넥스 상장사 11곳과 우수기업 9곳, VC 2곳이 참여했다.
- 협회는 후속미팅과 맞춤형 투자매칭을 이어가기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코넥스협회는 1일 코넥스 상장기업의 자금조달을 지원하고 초기 중소·벤처기업의 코넥스시장 상장을 촉진하기 위한 '2026년 코넥스-VC 파트너스 데이'를 개최했다고 밝혔다.
행사는 이날 서울 여의도 한국거래소 마켓스퀘어 컨퍼런스홀에서 진행됐으며, 협회는 지난 2023년부터 초기 중소·벤처기업의 투자유치 등 자금조달을 위한 투자미팅을 시행하고 있다.
올해 행사에는 코넥스 상장기업 11개사뿐만 아니라 이노비즈협회 소속 우수기업 중 코넥스 시장에 관심이 있는 우수기업 9개사도 참여했다.
한국투자파트너스와 IMM인베스트먼트 등 신규 벤처캐피털(VC) 2개사도 참여해 행사 참여기업의 투자유치 등 자금조달 기회를 확대하는 한편, 참가 VC의 우수기업 발굴 및 신규 투자 기회를 확대했다.
코넥스협회는 "행사 참여기업과 VC 간 직접적인 소통 및 투자미팅 기회를 제공함으로써 초기 중소·벤처기업의 투자유치 등 자금조달 기회를 확보할 수 있도록 지원하고 성장성이 높은 우수기업의 코넥스시장 진입을 촉진할 수 있을 것"이라고 말했다.
협회는 행사 이후에도 참가기업과 VC 간 후속미팅을 지속적으로 지원하고, 기업별 투자수요와 VC별 주요 투자분야 등을 고려한 맞춤형 신규미팅을 지원할 예정이다.
또한 협회는 한국글로벌최고경영자협회, 글로벌선도기업협회 등 중소·벤처기업 유관단체와의 협력을 통해 투자매칭을 지속적으로 넓혀 나갈 방침이다.
rkgml925@newspim.com