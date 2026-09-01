버넥트, '태안 스마트시티 드론체험관' 수주

AI 핵심 요약beta
- 버넥트가 1일 태안군 드론 체험관 구축사업을 수주했다.
- 계약금은 5억4945만원이며 사업은 12월 31일까지다.
- VR·AR 체험 등 4종 콘텐츠와 군집드론 시뮬레이션을 구축한다.
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군집드론 시뮬레이션 기반 공간지능 사업 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 버넥트가 태안군 강소형 스마트시티 조성사업의 일환으로 추진되는 드론 체험관 구축사업을 수주했다.
1일 버넥트는 다온아이앤씨로부터 '드론 체험관 내 드론 모험 콘텐츠 개발·설치 사업'을 수주하고 구축에 착수한다고 밝혔다. 계약금액은 5억4945만원이며 사업 기간은 올해 12월 31일까지다.
이번 사업은 태안군 모험 투어스테이션 내 66.13㎡ 규모의 드론 체험관에 상시 체험형 콘텐츠와 관련 장비, 통합 운영 시스템을 구축하는 프로젝트다.
버넥트는 태안군 야외 멀티미디어 드론쇼에서 발생하는 실제 비행·모션 데이터를 활용해 드론 움직임을 가상환경에 구현할 계획이다. 다수의 드론이 비행하고 제어되는 과정을 가상공간에서 체험할 수 있는 군집드론 비행제어 시뮬레이션도 구축한다.
체험 콘텐츠는 ▲가상현실(VR) 드론 1인칭 시점(FPV) 레이싱 ▲실제 드론쇼 데이터를 활용한 드론쇼 체험 ▲태안 관광자원 4K 360도 영상 체험 ▲증강현실(AR) 드론쇼 체험 등 총 4종으로 구성된다.
시민이 직접 드론쇼를 제작할 수 있는 기능과 군집드론 비행제어 가상 모의 체험 기능도 구현한다. 이용자는 가상환경에서 드론의 비행 경로와 제어 과정을 직접 체험할 수 있다.
버넥트는 이번 사업을 통해 실제 드론 비행·모션 데이터를 가상환경에 재현하고 군집드론 비행·제어를 시뮬레이션하는 기술 경험을 축적할 계획이다.
향후 실제 장비와 공간, 운영 데이터를 연계해 분석·시뮬레이션하는 피지컬 인공지능(AI)과 공간지능 솔루션으로 사업 영역을 확대한다는 방침이다.
하태진 버넥트 대표이사는 "이번 사업은 실제 드론 비행 데이터와 스마트시티 공간정보를 가상공간에서 구현한다는 점에서 의미가 있다"며 "버넥트는 현실 세계의 데이터와 공간을 이해하고 활용하는 기술을 고도화해 피지컬 AI로 이어지는 기술 기반을 확보하고, 향후 방산·제조·물류 등 다양한 산업 현장으로 적용 범위를 확대해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com