신계용 과천시장 "미디어월 이벤트, 과천의 소중한 추억·순간 나누는 기회"

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 1일 시 승격 40주년 기념 이벤트를 열었다.
- 시민은 20일까지 사진과 사연으로 과천 추억을 응모한다.
- 우수작 60점은 10월부터 미디어월에 상영했다.
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9월 1일부터 20일까지 사진과 사연 접수...과천에 관심 있는 누구나 참여 가능
우수작 60점 선정 각 4만 원 모바일 상품권 지급·10~12월 시청 로비 미디어월 상영
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 시 승격 40주년을 기념해 시민들의 추억과 이야기를 공유하는 '미디어월 시민참여 콘텐츠 이벤트'를 개최한다고 1일 밝혔다.
시에 따르면 이번 이벤트는 시민들이 과천에서 보낸 특별한 순간이나 추억을 사진과 사연으로 응모하는 참여형 행사다. 공모 기간은 9월 1일부터 20일까지 20일간이며 과천에 관심 있는 사람이라면 누구나 참여할 수 있다.
참여 희망자는 '과천과 함께한 추억' 또는 '내가 사랑하는 과천의 순간'을 주제로 스마트폰 등으로 촬영한 고화질 원본 사진과 100자 이내의 사연을 작성해 포스터 QR코드 또는 이메일로 제출하면 된다.
과천시는 심사를 거쳐 우수작 60점을 선정하고 당첨자에게 각 4만 원 상당의 모바일 상품권을 지급한다. 또한 참가자 중 추첨을 통해 200명에게 1만 원 상당의 커피 쿠폰을 제공할 예정이다.
최종 선정 결과는 10월 중 개별 통지되며 시 누리집에도 게시된다. 선정된 우수작 60점은 10월부터 12월까지 과천시청 로비에 설치된 미디어월을 통해 일반 시민들에게 상영될 예정이다.
신계용 과천시장은 "시 승격 40주년을 맞아 시민 여러분이 간직하고 있는 과천에서의 소중한 추억을 함께 나누고자 자리를 마련했다"며 "많은 시민이 참여해 뜻깊은 순간을 함께 공유해주시길 바란다"고 전했다.
1141world@newspim.com