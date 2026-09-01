익산서 독립출판·로컬브랜드 '익산읽페어' 개최

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 12일부터 이틀간 익산읽페어를 연다.
- 전국 76개 팀이 북마켓과 로컬브랜드마켓에 참여한다.
- 원도심 자원 시제품을 첫 공개해 사업화 가능성을 본다.
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작가 10명 북토크·출판사 강연 마련, 원도심 청년 시제품 첫 공개
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 독립출판과 로컬브랜드를 통해 지역과 창작에 대한 다양한 이야기를 나누고 원도심 자원의 상품화 가능성을 확인하는 자리를 마련한다.
시는 오는 12일부터 13일까지 이틀간 익산청년시청에서 '2026 익산읽페어'를 개최한다고 1일 밝혔다.
익산에서 처음 열리는 이번 행사는 책과 상품을 판매하는 데 그치지 않고 독자와 창작자, 지역 브랜드가 만나 삶과 지역, 창작에 대한 생각을 나누는 행사로 꾸며진다. 주제는 '굿 퀘스천(Good Question)'으로 좋은 질문을 통해 각자의 삶과 지역, 창작에 대한 새로운 시각을 발견한다는 의미를 담았다.
행사에는 전국 76개 팀이 참여한다. 북마켓에는 독립출판사와 독립서점 등 44개 팀이 참여하고 로컬브랜드마켓에서는 32개 팀이 지역의 특색과 이야기를 담은 상품을 선보인다.
김하나, 황선우, 정보라, 김화진, 서한나, 금개, 정지우, 김민섭, 신유진, 최영건 등 10명의 작가가 참여하는 북토크도 마련된다. 취향과 관계, 글쓰기, 고향 등을 주제로 작가와 독자가 직접 이야기를 나눈다.
1984Books, 허블, 소장각, 라우더북스 등 출판사 관계자들이 참여해 책을 기획하고 출간하기까지의 과정과 출판 현장의 경험을 들려주는 프로그램도 진행된다.
이번 행사는 전북특별자치도 '1시군-1생활인구 특화사업' 공모 선정에 따라 추진한 원도심 자원 발굴 및 상품화 과정의 결과물을 처음 공개하는 자리이기도 하다.
시는 지난 5월 청년 창작자와 예비창업자 등 60여 명과 함께 '익산 원도심 동네 채집'을 진행해 중앙동과 인화동 일대의 근대문화유산, 상가, 골목 등에 담긴 지역 자원을 발굴했다. 이어 8월 14~15일 '스몰브랜드 캠프'를 통해 청년들의 창업 아이디어를 접목한 시제품을 기획·제작했다.
완성된 시제품은 이번 읽페어에서 처음 공개되며 시민과 방문객의 반응을 통해 실제 사업화 가능성도 확인할 예정이다.
lbs0964@newspim.com