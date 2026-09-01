성남아트센터, 콘서트 오페라 '라 보엠' 11월 14일 공연

AI 핵심 요약beta
- 성남문화재단이 1일 푸치니 오페라 라 보엠 공연을 알렸다.
- 공연은 11월 14일 성남아트센터 콘서트홀에서 열린다.
- 김신혜·김요한 등 성악가들이 주요 배역을 맡았다.
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남문화재단은 콘서트 오페라 시리즈 '2026 오페라 정원'의 마무리 작품으로 푸치니의 '라 보엠'을 오는 11월 14일 성남아트센터 콘서트홀에서 공연한다고 1일 밝혔다.
공연은 2026년 문예회관 특성화 지원사업의 일환으로 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술회관연합회와 성남문화재단이 주관한다.
오페라 '라 보엠'은 19세기 이탈리아를 대표하는 작곡가 자코모 푸치니의 3대 걸작 중 하나로 낭만적이고 서정성이 풍부한 작품으로 프랑스 소설가 앙리 뮈르제의 소설 '보헤미안의 생활'을 루이지 일리카와 주세페 자코사가 대본을 쓰고 자코모 푸치니가 작곡한 4막 구성의 오페라다.
작품은 19세기 프랑스 파리를 배경으로 예술가로서의 자유분방한 삶을 꿈꾸는 시인, 화가, 음악가, 철학가인 보헤미안 친구들 4명의 사랑과 우정, 꿈과 현실, 이별을 섬세하게 그려낸다.
가난하지만 꿈과 열정으로 살아가는 시인 로돌포와 이웃집의 아름답고 순박한 여인 미미의 짧고도 순수한 비극적인 사랑과 파리의 화려함 뒤에 숨겨진 가난한 예술가들의 일상을 생생하게 드러낸다.
특히 콘서트 오페라로 선보이는 이번 무대는 푸치니 특유의 서정적이고 아름다운 선율에 집중해 등장인물의 감정과 극적인 이야기를 더욱 선명하게 전달한다.
로돌포가 미미에게 자신의 마음을 고백하는 '그대의 찬 손', 미미의 아리아 '내 이름은 미미', 두 사람의 사랑이 절정을 이루는 이중창 '오 사랑스러운 아가씨' 등 작품을 대표하는 명곡들을 한자리에서 만나볼 수 있다.
이번 공연은 정상급 성악가들이 대거 출연하는데 아름답지만 병약한 여주인공 '미미' 역에는 소프라노 김신혜가, 가난한 시인 '로돌포' 역에는 테너 김요한이, 자유분방한 가수 '무제타' 역은 소프라노 김유미가, 무제타의 옛 연인이자 화가인 '마르첼로' 역은 바리톤 김기훈이 맡는다.
공연에 대한 자세한 사항은 성남아트센터 고객센터와 홈페이지을 통해 확인할 수 있다.
observer0021@gmail.com