박승원 광명시장, 러시아 이르쿠츠크서 '유라시아 평화철도' 구상 발표

AI 핵심 요약beta
- 박승원 광명시장이 26일 이르쿠츠크 시장과 만났다.
- KTX광명역 출발 유라시아 평화철도를 제안했다.
- 문화·청년·환경 협력 확대 뜻을 모았다.
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KTX광명역 출발 시베리아 횡단철도 연결 구상 공유
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 박승원 경기 광명시장이 러시아 이르쿠츠크에서 고속철도(KTX)광명역을 출발해 한반도를 지나 중국·몽골·러시아를 거쳐 유럽으로 이어지는 '유라시아 평화철도' 구상을 제시하고 양 도시 간 협력 방안을 논의했다.
광명시는 박승원 시장이 '유라시아 평화레일 광명원정대'와 함께 7박 8일간 몽골과 러시아를 방문하던 중 현지시간 26일 러시아 이르쿠츠크시에서 루스란 니콜라예비치 볼로토프 시장을 만났다고 1일 밝혔다.
박 시장은 이 자리에서 KTX광명역을 출발해 북한을 거쳐 시베리아 횡단철도(TSR)와 연결되는 유라시아 평화철도 프로젝트의 의미를 설명하고 철도 연결에 앞서 문화·청년·환경 등 다방면의 국제 협력 기반을 구축하자고 제안했다.
이르쿠츠크시는 시베리아 횡단철도의 핵심 거점이자 유라시아 교통 요충지로 광명시와는 2017년 경제·우호 교류 의향서를 체결한 바 있다. 양 도시는 9년 만에 다시 만나 교류를 구체화하기로 뜻을 모았다.
양 도시는 이번 회동을 계기로 역사·문화·관광 자원 홍보를 위한 교류를 확대하고 청소년·청년들이 양 도식을 오가는 체험 프로그램을 추진할 방침이다. 또한 이르쿠츠크의 바이칼호 환경 보전 경험과 광명시의 탄소중립 정책을 공유하는 등 기후·환경 분야 협력도 강화할 계획이다.
볼로토프 이르쿠츠크 시장은 "광명시와 지속적으로 교류하며 양 도시의 협력을 확대하고 싶다"며 "기회가 된다면 광명시를 직접 방문해 협력을 구체화하겠다"고 답했다.
박승원 시장은 "철길이 이어진다는 것은 교류와 사람의 만남이 이어지는 것이며 궁극적으로는 평화의 길을 여는 것"이라고 강조했다.
한편 시 관계자, 평화·통일 전문가, 시민 대표 등 30명으로 구성된 원정대는 몽골 울란바토르와 국경 지대를 거쳐 시베리아 횡단열차를 체험하고 지난 30일 귀국했다.
1141world@newspim.com