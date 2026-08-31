전주시, 농수산물도매시장 화재 피해상인 재해위로금 지급

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 31일 송천동 도매시장 화재 상인 지원을 확대했다.
- 점포당 재해위로금 300만원과 생계지원금 500만원을 지급한다.
- 대체시설 신축과 보험보상 절차도 속도를 내기로 했다.
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대체시설 신축 특별교부세 5억원 확보, 피해시설 철거·복구 본격화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 송천동 농수산물도매시장 화재로 피해를 입은 상인들의 생계 안정과 조속한 영업 재개를 위해 지원책을 확대하고 복구 절차에도 속도를 내기로 했다고 31일 밝혔다.
시는 지난 9일 발생한 화재로 피해를 입은 점포를 대상으로 이날 점포당 300만 원의 시 재해위로금을 지급했다. 추석 명절 전까지 전북특별자치도 소상공인구호기금 200만 원도 추가 지원해 점포당 총 500만 원의 생계지원금을 제공할 계획이다.
화재 이후 피해 상인들을 돕기 위한 각계각층의 지원도 이어지고 있다. 현재까지 13개 단체에서 약 5800만 원의 후원금이 모였으며 주민센터와 대한적십자사, 농협 등에서도 생필품을 비롯한 구호물품을 지원하고 있다.
보험 보상 절차도 시가 직접 지원한다. 피해 상인들이 원활하게 보험 보상을 받을 수 있도록 자체적으로 손해사정사를 채용해 최대 20억 원 규모의 대물손해배상 보험 보상 절차를 돕고 있다.
시는 단기적인 생계 지원과 함께 안정적인 영업 재개를 위한 대체시설 마련에도 행정력을 집중하고 있다. 지난 25일 피해상인 대책위원회와 주차장 내 대체시설 신축 방안에 대한 협의를 마쳤으며 행정안전부 특별교부세 5억원도 확보했다.
또 화재 원인에 대한 합동 감식이 마무리되는 대로 기존 피해시설의 신속한 철거 절차에 착수하고 대체시설 신축을 위한 실시설계 등 행정절차도 속도감 있게 추진할 예정이다. 추가 사업비 확보를 위해 전북특별자치도 등 관계기관과의 협의도 이어간다.
이와 함께 시는 피해 상인들의 경제적 부담을 덜기 위해 주민세와 재산세 등 지방세 지원을 추진했으며 현장 애로사항을 신속하게 파악할 수 있도록 전담 인력을 파견해 대응체계를 운영하고 있다.
당초 시는 특별교부세 등을 활용해 생계지원금을 추가 지원하는 방안도 검토했으나 행정안전부가 재난피해 복구 재원인 특별교부세를 민간 생계지원금으로 직접 사용할 수 없다는 입장을 밝힘에 따라 해당 재원을 대체시설 신축에 활용하기로 했다.
lbs0964@newspim.com