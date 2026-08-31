공학박사에 건축시공기술사까지...대전동부교육청 전용일 주무관 '노력 결실'

AI 핵심 요약beta
- 대전동부교육청 전용일 주무관이 31일 건축시공기술사를 취득했다.
- 전 주무관은 공학박사에 이어 학술·실무 역량을 갖췄다.
- 학교시설 공사관리와 안전점검 전문성 강화가 기대됐다.
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학교시설 안전·시공 품질 등 전문성 강화
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전동부교육지원청 기술직 공무원이 공학박사 학위에 이어 건축 분야 최고 수준의 국가기술자격인 건축시공기술사를 취득하며 학교시설 분야 전문성을 높였다.
동부교육지원청은 시설지원과 전용일 주무관(시설6급)이 한국산업인력공단이 주관한 건축시공기술사 자격시험에 최종 합격했다고 31일 밝혔다.
건축시공기술사는 건축시공을 비롯해 공정·품질·안전 등 현장 실행 역량을 검증하는 국가기술자격이다. 올해 1차 필기시험에는 1071명이 응시해 47명만 합격하며 4.4%의 합격률을 기록했다.
필기시험에 이어 현장 특수공법 적용과 현장 관리 및 기술적 판단 능력을 평가하는 2차 면접시험을 통과해야 자격을 취득할 수 있다.
전 주무관은 지난 2014년 '교육시설의 예산이력 데이터 기반 유지보수비 예측모델 개발에 관한 연구'로 공학박사 학위를 취득했다. 이번 건축시공기술사 취득으로 교육시설 관련 학술 연구와 현장 실무 역량을 함께 갖추게 됐다.
특히 전국 16개 시·도 교육청 기술직 공무원 중 학술적 연구 성과(공학박사)와 최상위 현장 실무 기술 자격(건축시공기술사)을 동시에 보유한 교육시설 전문가로 자리매김했다.
전 주무관의 전문성은 학교시설 공사 관리와 안전 점검 등에 활용될 전망이다. 시교육청 관내 학교시설 사업 전반에 투입돼 학교시설 공사감독 및 특수공법 적용, 시공 품질 향상, 공정 관리 및 하자 예방, 교육환경개선 사업 예산 집행의 타당성 정밀 검토 등 현장 지원 전문성을 높일 것으로 기대된다.
전용일 주무관은 "공학박사로서 축적한 연구 역량과 건축시공기술사 취득을 통해 검증받은 현장 실무 역량을 결합해 학교시설 공사관리의 전문성을 높이겠다"며 "학생들이 매일 생활하는 학교 공간의 안전을 최우선으로 두고 신속하고 정밀한 기술 검토가 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
김종희 시설지원과장은 "끊임없는 자기개발을 통해 공학박사에 이어 건축시공기술사까지 취득한 전용일 주무관의 성과를 축하한다"며 "전문성을 바탕으로 학교 현장의 시설 업무 부담을 덜고 교육시설의 안전과 시공 품질 향상에 기여해 주길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com