전주시, 농업인단체와 현장소통 강화…농업 경쟁력 제고 모색

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 31일 농업인단체연합회와 간담회했다
- 농업현장 애로와 정책 제안을 듣고 논의했다
- 기후대응·시설현대화·청년농 육성 의견 나왔다
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이성국 위원장 등 14명 참석, 기후변화·청년농 육성 의견 공유
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 농업 현장의 애로사항을 살피고 지역 농업의 지속가능한 발전 방향을 모색하기 위해 농업인들과 소통의 시간을 가졌다고 31일 밝혔다.
시는 이날 전주시의회 문화경제위원장실에서 '전주시 농업인단체연합회 간담회'를 개최했다. 간담회에는 이성국 전주시의회 문화경제위원장과 노은영 전주시 농업기술센터 소장, 전주시 농업인단체연합회 임원 등 14명이 참석했다.
참석자들은 농업 발전을 위한 정책 제안과 현장 애로사항 및 건의사항, 전주시 주요 농업 현안 등을 중심으로 다양한 의견을 나눴다.
특히 기후변화에 따른 농업환경 변화에 대응하고 농업의 지속가능성을 높이기 위한 방안을 비롯해 농업생산시설 현대화, 청년 농업인 육성 등 지역 농업 경쟁력 강화를 위한 의견이 제시됐다.
시는 이날 나온 농업인들의 의견을 면밀히 검토해 향후 농업정책에 반영하고 농업인이 현장에서 체감할 수 있는 실효성 있는 지원방안을 마련할 계획이다.
또 농업인단체와 지속적으로 소통하며 현장의 애로사항을 신속하게 파악하고 농업인과 행정이 함께 지역 농업의 발전 방향을 모색하는 협력체계를 강화하기로 했다.
이성국 전주시의회 문화경제위원장은 "농업 현장에서 직접 느끼는 어려움과 농업인들이 바라는 정책 방향을 생생하게 들을 수 있었다"며 "앞으로도 농업인단체와 꾸준히 소통하며 현장의 목소리를 정책에 담고 전주 농업의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
노은영 전주시농업기술센터 소장은 "농업·농촌 발전을 위한 현장 중심 소통을 강화하고 농업인단체와 함께 지속가능한 농업 발전과 농업인의 삶의 질 향상을 위한 정책 발굴에 힘쓰겠다"고 전했다.
lbs0964@newspim.com