성중기 완주군의회 의장, 주민자치 현장 목소리 청취

AI 핵심 요약beta
- 성중기 완주군의회 의장이 31일 주민자치협의회와 간담회를 했다.
- 주민자치 조례 개정과 수당 현실화, 교육 강화가 논의됐다.
- 성 의장은 현장 의견을 듣고 지원 방안을 살피겠다고 했다.
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[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 성중기 완주군의회 의장이 주민자치 활성화를 위한 제도 개선과 현장 지원 방안을 논의하며 주민자치협의회와 소통에 나섰다고 31일 밝혔다.
성 의장은 완주군주민자치협의회와 간담회를 열고 주민자치 현장에서 겪는 애로사항과 활성화 방안에 대한 의견을 청취했다.
간담회에서는 ▲주민자치 관련 조례 개정▲주민자치위원 참석 수당 인상▲주민자치 프로그램 강사 수당 현실화▲주민자치위원 역량강화 교육 등이 주요 안건으로 다뤄졌다.
특히 주민자치위원들이 지역 현안을 발굴하고 주민 의견을 수렴하는 등 실질적인 주민자치 활동을 수행하고 있는 만큼 원활한 활동을 뒷받침할 수 있는 운영 여건과 합리적인 지원체계를 마련해야 한다는 의견이 나왔다.
위원 참석 수당은 물가와 각종 비용 상승 등을 고려해 현실적인 수준으로 조정할 필요성이 제기됐다. 주민자치센터 프로그램의 안정적인 운영과 강의 수준 향상을 위해 강사 수당을 현실화해야 한다는 건의도 이어졌다.
위원들의 전문성과 실무 역량을 높이기 위한 체계적인 교육 필요성도 논의됐다. 신규 위원 기본교육과 함께 기존 위원을 대상으로 주민자치 이해, 지역 의제 발굴, 주민 의견수렴, 우수사례 공유 등 실무 중심 교육을 지속해야 한다는 것이다.
성중기 의장은 "주민자치는 행정이 주도하는 것이 아니라 주민 스스로 지역 문제를 찾고 해결책을 만들어가는 과정"이라며 "주민자치가 지역에 더욱 깊이 뿌리내릴 수 있도록 현장의 목소리를 꼼꼼히 듣고 필요한 제도와 지원 방안을 적극 살펴보겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com