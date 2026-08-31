민주당 부산시당, 신임 체제 당직 인선 완료…총선 대응 착수

AI 핵심 요약beta
- 민주당 부산시당이 31일 새 당직 인선을 마무리했다.
- 수석부위원장에 최형욱, 수석대변인에 박영미·이재용을 임명했다.
- 총선 대비 특위와 2차 공공기관 유치특위를 설치했다.
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공공기관 유치 특위 등 구성
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당이 새 지도부 출범 뒤 당직 인선을 마무리하고 총선 준비과 부산 현안 대응을 위한 특별위원회 구성에 나섰다.
민주당 부산시당은 최근 운영위원회를 열고 수석부위원장에 최형욱 서구·동구 지역위원장을 선임했다고 31일 밝혔다.
수석대변인에는 박영미 중·영도구 지역위원장과 이재용 금정구 지역위원장을 각각 임명했다.
대변인에는 강승주 부산시의원을, 부대변인에는 유영현 사하구의원을 비롯한 권역별 기초의원 8명을 배치했다. 시당은 새 대변인단을 중심으로 지역 현안과 주요 정치 이슈에 대응할 계획이다.
시당은 당 조직 혁신과 총선 대비 전략을 마련하기 위해 부산시당미래발전특별위원회도 설치했다.
특위 위원장에는 이원정 전 국회의장 정책수석을 선임했다. 특위는 총선 승리를 위한 당 개혁 과제와 실행방안을 논의하게 된다.
2차 공공기관 이전에 대응하기 위한 별도 기구도 구성한다. 부산시당은 유동철 수영구 지역위원장을 위원장으로 하는 '2차 공공기관 유치특별위원회'를 설치하기로 했다.
박홍배 부산시당위원장은 앞으로 상설위원장 등 추가 당직 인선을 진행할 방침이다.
박 위원장은 18개 지역위원회 상무위원회에 참석해 당원 의견을 듣고 부산시와의 당정 협의 및 중앙당 지도부와의 소통도 이어갈 계획이다.
ndh4000@newspim.com