광양제철소, 포스아트로 사내 수련원에 '감성 길찾기' 더해

AI 핵심 요약beta
- 포스코 광양제철소가 31일 수련원 편의와 문화 향상을 추진했다.
- 백운산·고흥수련원에 명화 30여점을 전시하고 표지판 20여개를 교체했다.
- 포스아트 강판으로 시인성과 내구성을 높이고 만족도 제고를 예고했다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 포스코 광양제철소가 포스아트 강판을 활용해 백운산·고흥수련원에 명화 30여점을 전시하고 백운산수련원 안내 표지판 20여개를 교체하며 이용객의 문화 경험과 시설 이용 편의를 높였다.
광양제철소는 백운산·고흥수련원 객실 주변에 포스아트로 제작한 명화를 설치하고, 백운산수련원 입구와 주요 시설·이동 동선을 안내하는 노후 시트지 표지판을 포스아트 강판으로 교체했다고 31일 밝혔다.
이번 개선은 수련원 이용객이 객실을 오가는 과정에서 작품을 자연스럽게 감상하도록 하고 시설 위치와 이동 방향을 쉽게 확인할 수 있도록 안내 기능을 보완하기 위해 추진됐다.
전시 작품은 클로드 모네의 '수련', 빈센트 반 고흐의 '붓꽃', 폴 고갱의 '브르타뉴의 농장' 등 세계적 화가들의 대표작으로 구성됐다.
새 안내 표지판은 기존 표지판보다 시인성과 내구성을 높이고 수련원 주변 환경과 조화를 고려한 디자인을 적용했다.
포스아트는 포스코 기술연구원이 잉크젯 프린팅 기술을 철강재에 접목해 개발한 프리미엄 프린트 강판으로, 풀컬러·고해상도 표현과 친환경 컬러 잉크를 활용한 목재·석재 등 자연재료 무늬 구현이 가능하다.
광양제철소는 앞으로도 포스아트 등 포스코 기술과 소재를 활용해 사내 휴양시설의 공간 가치와 이용객 만족도를 높여갈 계획이다.
chadol999@newspim.com