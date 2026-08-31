민주당 경남도당 "창원문화재단 대표이사 공개모집·심사 과정 공개해야"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 경남도당이 31일 윤한훈 후보자 인선을 공정성 논란 속에 검증해야 한다고 밝혔다.
- 도당은 윤 후보자의 친분·가족관계 때문에 특혜 인사로 비칠 수 있다며 투명한 설명을 요구했다.
- 창원시에 공개 검증과 시의회 청문을 촉구하며 공정하고 투명한 인사 원칙을 지켜야 한다고 했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 창원문화재단이 윤한홍 국회의원의 친형 윤한훈 씨를 대표이사 최종 임용 후보자로 선정하면서 인사 공정성을 둘러싼 논란이 확산하고 있다.
더불어민주당 경남도당은 31일 논평을 내고 "윤 후보자의 문화예술 분야 경력과 전문성은 인정하지만 이번 대표이사 인선 과정이 시민들에게 특혜 인사로 비치지 않도록 투명한 검증이 필요하다"고 밝혔다.
그러면서도 "윤 후보자가 강기윤 창원시장과 동창이며 윤 의원의 친형이라는 점을 들어 이번 인선이 시민에게 순수한 전문 인사로 받아들여질 수 있을지 의문"이라고 날을 세웠다.
이어 "개인의 친분이나 가족관계 자체를 문제 삼는 것은 아니라면서도 이 같은 관계가 있는 만큼 인사 과정에서 특혜나 정치적 고려가 없었다는 점을 더욱 분명하게 설명해야 한다"고 강조했다.
또 "창원문화재단 대표이사는 창원·마산·진해 권역의 문화정책을 맡는 자리인 만큼 시의회 인사청문회에서 후보자의 전문성과 함께 공개모집 및 심사 절차의 공정성, 정치적 이해관계 여부를 살펴야 한다"는 주장했다.
도당은 "윤 후보자는 앞서 고향에서 문화예술 분야의 전문성을 살려 역할을 하고 싶다는 뜻을 밝히며 지역별 콘텐츠를 바탕으로 문화 르네상스를 만들겠다는 구상을 제시한 바 있다"면서 "지역 문화 발전에 기여하려는 뜻은 존중하지만 대표이사 외에 고문이나 자문역 등 전문성을 활용할 수 있는 방식도 검토할 수 있다"고 지적했다.
도당은 이날 창원시에 인사 전 과정 투명한 공개, 창원시의회의 후보자 자질과 인선 과정 검증을 촉구했다.
도당은 "경력은 인정하되 검증은 더욱 엄격해야 한다"며 "시민이 납득할 수 있는 공정하고 투명한 인사 원칙을 지켜야 한다"고 말했다.
news2349@newspim.com